今日新聞8分鐘｜98歲翁遭外籍男連毆3拳｜修鹹水管疑掘中電纜爆炸

黑雨｜干諾道西水浸及膝 西隧港島出口大塞車

黑色暴雨警告信號現正生效，天文台表示港島中西區有特大暴雨，每小時雨量預料或已超過140毫米。中西區多處水浸，其中一段干諾道西情況略為嚴重，水浸及膝，職員要即時通渠；受水浸影響西隧港島出口大塞車，亦有數輛車因而死火。

黑雨｜港人搏命上班片瘋傳！穿水簾洞、水浸過激流 荃灣驚變仙境

【天氣消息／天文台／HKO／黑雨／紅雨／上班】受熱帶氣旋楊柳影響，天文台今早7時50分發出黑色暴雨警告信號，本港多區有大暴雨及水浸，但惡劣天氣下無阻打工仔上班決心。本港瘋傳多段打工仔冒雨上班影片，穿「水簾洞」、「涉水過馬路」等相當驚險，更形容「荃灣簡直如置身仙境」。

有片｜翠琳路修鹹水管疑掘中電纜 兩爆炸冒煙火傳巨響 工人慌逃

將軍澳翠琳路有鹹水管工程發生爆炸。網上有車cam片可見， 今日（13日）晚上8時31分，數名工人於景明苑近翠琳路路口進行地底工程期間，工地突然兩度爆炸。第一下巨響後，霎時黃色煙塵及火光四起。3秒後，工地再次爆炸，有工人倉促逃竄。另一條車cam片可見，有兩名途人路經涉事工地，隨後被突如其來的爆炸巨響嚇煞，慌忙走避，隨後轉身欲探看工地，豈料再次爆炸，一名工人亦小跑至行人路躲避。片中司機亦被嚇至「嘩」一聲。

現場消息指，上址正進行鹹水管維修工程。據工人所述，當時使用挖土機挖地時，疑不慎鑿到鹹水管毗鄰的電纜，導致爆炸。中電派員到場調查事件。

軍地年近百歲老翁遭外籍男無故連毆3拳 手鼻頭受傷 衣物染鮮血

粉嶺發生襲擊案。今日（周三/13日）凌晨5時45分，一名98歲姓梁老翁於軍地巴士站等巴士期間，突遭一名外籍男子連環拳毆打3下，兇徒施襲後則逃去無蹤，原因不明。老翁負傷返回家中，向女兒求助。其女兒見狀後大驚報警；老翁右手、鼻及額頭受傷，由救護車送往北區醫院治理。警方接報到場搜索疑兇行蹤，惟未有發現，正追緝兇徒歸案。

警方表示，案件列作「襲擊致造成身體傷害」，現正調查事件，暫未有人被捕。案件交由大埔警區刑事調查隊跟進。

高德網約車黑工｜記者5程車遇1湖南司機 稱來港旅遊借友帳戶接單

近日有市民透過「高德打車」應用程式召喚車輛，發現司機操普通話，懷疑有內地人士來港駕車賺錢做「黑工」，引起社會關注。今日（13日）《香港01》記者親身實測，以乘客身份透過「高德打車」先後5次召車，均選擇供應商「宇宙call車（宇宙出行）」的司機，結果第一轉就「一擊即中」召到一名來自湖南的司機，其餘4次則是本地司機。

這名內地司機聲稱來港旅遊4日，順便用香港朋友的車輛及帳戶，一日接一、兩單「順路單」。他坦言知道內地人在港駕車賺錢是違法，但認為自己只是「拿來玩一下」，所以問題不大，「長期跑的話肯定會搞（身份證）的」。

高德網約車黑工｜詐騙集團招攬開戶賺佣 警拘1男借出戶口緝3人

一名53歲男子涉嫌將個人資料交予詐騙集團登記網約車戶口，該戶口被內地黑工使用載客取酬。警方昨日（13日）以串謀詐騙拘捕該名男子，並追緝3人，包括招攬開戶、安排不同司機接單載客取酬，從中賺佣獲利的詐騙集團骨幹成員、涉案司機以及涉案車主。

警方強調，明知而在網約車平台偽冒他人帳戶接單載客取酬的行為，有機會干犯串謀詐騙，需要負上刑事責任，批評此等罔顧道路使用者安全的行為「極度卑劣」，社會應予以譴責。

荃灣3童強行扯爛夾公仔機膠板 偷4隻Labubu被捕 疑一時貪心犯案

今年7月31日，荃灣一間夾公仔鋪發生失竊案。有賊人進入店舖，強行扯爛夾公仔機出入口的膠板，再盜取4隻價值1千元的Labubu公仔。警方經過翻查大量天眼，前日（11日）展開拘捕行動，以「刑事毁壞」及「盜竊」罪拘捕3名年齡僅11至13歲的本地男童。警方表示，3被捕人趁暑假相約出街遊玩，因一時貪心而犯案。

消委會·小學生鞋｜兩款含致癌物六價鉻 Frog SHOES塑化劑超86倍

消委會今日（14日）公布28款小學生鞋測試結果，有13款樣本檢出不同的有害物質，其中Frog SHOUES及no. no. HOUSE的兩款男裝鞋驗出含有致癌物質六價鉻，劑量超出歐盟上限。消委會指，若使用含六價鉻的皮革，可能導玫皮疹、潰瘍，亦有機會致敏，引起接觸性皮膚炎。

有4個樣本驗出塑化劑，其中兩款超出歐盟上限，其中Frog SHOES的女裝鞋更超出歐盟上限近86倍。消委會指一般而言，惟若有傷口或濕疹，會增加吸收塑化劑的風險。家長亦應教導子女穿脫鞋子後清洗雙手，避免因接觸口部或食物而間接攝入塑化劑。

Frog SHOES的代理商表示上月15日將2款鞋全線下架，發現六價鉻超標的鞋款，有小量貨因原材料不足而改用現成材料，認為是導致檢測結果的原因。代理商又指再檢測生產中的兩款鞋，結果正常，沒有超標。

失明漢被指未報擁有業權被收公屋 指文件無凸字版誤解內容求覆核

失明六旬翁被指未申報他擁有其母物業的六分一業權，遭房委會收回公屋。失明漢卻稱，其母物業一直由胞弟居住，他從未從中獲益，又因他失明，申報聲明無凸字版，他無法得知聲明內容，且其聲明由子女填寫，其子女不知他擁有該物業的部份業權，強調並非故意隱瞞。此外，他與妻均為失明人士，收回其公屋會，他們的處境會比一般人更困難，又指房委會要他簽聲明時，沒有提供方便盲人的方法，亦屬間接歧視，有違憲之嫌，昨（11日）入稟高等法院申請司法覆核。