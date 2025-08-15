啟德體育園｜全港唯一有蓋綜合攀石場明起分段開　按難度分4大區

全港唯一有蓋的綜合攀石場將將於明日（16日）率先開放。場地包含高8米的自動保護器攀石牆區，並計劃於10月底全面啟用其餘設施，包括 17.5 米高的領攀攀登牆區、15 米高的速度攀登牆區，以及10米高的頂繩攀登牆區，為不同年齡層及攀石水平人士提供兼具娛樂性與專業性的多元選擇。



高8米的自動保護器攀石牆區，設有10條路線，適合 4 歲或以上人士體驗。設施配備了先進的自動保護器，讓初學者能安全地挑戰並享受攀石樂趣。（蘇樂瑤攝）

JUST CLIMB 聯合創辦人、前香港攀石代表隊運動員何善揮先生。（蘇樂瑤攝）

前香港攀石代表何善揮盼攀石普及化

JUST CLIMB 聯合創辦人、前香港攀石代表隊運動員何善揮表示一直希望在香港推動攀石運動，可以讓更加多人透過攀石令到自己身心更加健康。他亦指希望能做到普及化，令不論大人或者小朋友都能夠接觸攀石運動。

自動保護器攀石牆區設10條路線 4歲以上已可體驗

攀石牆按難度劃分為四個區域，供不同人士使用。同時，路線亦會定期更換，為公眾提供新鮮感。其中高8米的自動保護器攀石牆區，設有10條路線，適合4歲或以上人士體驗。設施配備了先進的自動保護器，讓初學者能安全地挑戰並享受攀石樂趣。

自動保護器攀石牆將於明日開放，公眾可在網上預約報名，亦能親身前往。而原價為$280，現以試業價$180提供，參與者可享50分鐘攀爬體驗。

JUST CLIMB 計劃於10月底全面啟用其餘區域。其中17.5米高的領攀攀登牆區、15 米高的速度攀登牆區，這些設施均符合國際標準的路線和場地，可供專業運動員訓練使用。

另外，10米高的頂繩攀登牆區亦設有8條路線，攀爬者和防護者需要合作進行。而由於在攀爬時，防護者需要進行防護動作以保護攀爬伙伴，因此該區域必須要在學習相關防護知識後才能安全使用。

預計在10月底啟用的17.5 米高的領攀攀登牆區。不論牆身角度和線路高度呢都符合國際嘅認可的場地。（蘇樂瑤攝）

自動保護器攀石牆區配備了先進的自動保護器，讓初學者能安全地挑戰並享受攀石樂趣。（蘇樂瑤攝）

以上三個區域都設有參與要求，攀石牆會要求參與者進行安全評估。何善揮指，即使參與者已經有二級證書。但他們可能是已經很久沒有攀爬，或者對某些動作變得生疏。因此評估的目的是確保他們真的了解相關安全知識。在通過這些評估後，參與者才會被允許使用場地。

他亦表示JUST CLIMB的運作模式是希望能讓公眾不需要花費大量時間在考取多項證書後才能使用場地。不過，仍然會要求參與者符合整個安全系統的標準，確保安全使用場地。