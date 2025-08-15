六旬婦就公屋被收求覆核　稱不知女助夫省印花稅持物業　裁敗訴

兩母女早年獲安排葵芳邨公屋單位，後來女兒出嫁，其夫並購下兩物業，且為節省印花稅，購第二物業時用妻名義購入，然而女兒獲業權後未有向房委會申報，房委會發現後收回公屋。六旬母不服裁決提出司法覆核，指女兒從未把擁物業一事告知她，女兒亦稱，她只是代夫掛名，非真正業主。高等法院法官高浩文今(15日)下判辭，指女兒一方面向稅局自稱是真正業主，卻又向房委會稱是掛名業主，兩者互相矛盾，同時又相信兩母女對未申報一事知情，認為房委會決定並無不當，裁母親敗訴。



申請人為麥麗華，答辯人為房委會和上訴委員會(房屋)，申請人的女兒張嘉欣列明利害關係方。

六旬婦麥麗華就被收公司向高等法院提覆核，被裁定敗訴。(黃浩謙攝)

申請人麥麗華與女兒張嘉欣早年獲發葵芳邨葵信樓的單位。（資料圖片）

女婿曾購兩物業其一用作投資

麥的申請書指，麥和女兒原居於葵芳邨葵信樓一公屋單位。女兒在2009年結婚後搬出，但未有除名，並間中回公屋留宿。麥的女婿於2010和2019年先後購入兩個物業，其中2019年的物業是用作投資。

女婿為節省印花稅用妻名買物業

女婿為了節省印花稅，2019年買樓時以其妻張嘉欣的名義購買，麥指其女未有把她成為業主的事告知她。而張亦認為，她並非該物業的真正業主，故在2020、2022和2024年的入息及資產申報時，未有提及擁有該物業。

張向稅局及房委會說法互相矛盾

法官在判辭指，張明知有物業而不申報。她一方面在報稅上聲稱該物業由她全權擁有，並有租金收益；張向税務局就印花稅事項申報時，亦自稱以其名義行事，但她向房委會申報時，則宣稱不是業主，明顯互相矛盾。

認為麥對女兒無申報物業知情

法官指出，申報表需要所有家庭成員簽署，以確保內容真確，可見麥對女兒無申報物業一事知情。然而兩母女現時卻稱，她們仔細分析申報表後，認為可以不用申報無持有的物業，她們亦曾稱沒有細閱便簽名，說法同樣矛盾。

認為麥只有表達上訴結果的不滿

法官認為，沒有證據證明委員會程序失當，所有理據沒有可爭辯之處或勝算，裁定麥敗訴，兼須付訟費。法官並稱，司法覆核不是用作「上訴」上訴委員會的決定，而是審查決策過程是否有不當和符合法律。認為麥的大部份理據只是她表達對上訴結果的不滿。

案件編號：HCAL1033/2025