今日新聞8分鐘｜婆婆遭單車少年撞死｜遊客摩天輪「吊掛高空」

3呎長蜥蜴匿牛池灣村鐵皮屋 警察蛇王合力捉 村民嘩嘩聲

牛池灣村（14日）有蜥蜴入屋。下午3時許，警方接獲報案，指一條大蜥蜴闖入村內一間鐵皮屋，且嘴部染血；屋主大驚報案。警方通知蛇王到場，成功捉拿，由警員帶返黃大仙警署處理；事件中無人受傷。

據街坊提供片段可見，蜥蜴匿藏暗處，蛇王不斷左翻西找；多名警員則手持膠籃、東奔西走戒備，有街坊稱：「佢走得走好快㗎，雞咁腳咁！唔好畀佢走咗去呀！」未幾蛇王即將其成功尋獲 ，雙手活擒放入布袋內，街坊見狀嘩嘩聲驚呼：「咁快手！」

大熊貓加加得得一歲生日 海洋公園派對足本重溫 家姐細佬歎蛋糕

大熊貓龍鳳胎加加（家姐）和得得（細佬）今日（15日）一歲生日，海洋公園為牠們舉辦生日派對， 特別邀請20位跟加加和得得同樣是在去年8月15日於香港出生的小朋友，與他們家人一起投入熱鬧派對，留住珍貴時刻。接近正午，家姐、細佬將於「大熊貓之旅」享用生日蛋糕，大熊貓龍鳳胎盛大生日派對，《香港01》直播足本重溫。

貴陽抵港全機人員滯留機艙3小時 機管局：天氣差停安排接駁巴士

本港今早（14日）落暴雨，天文台再度發出黑色暴雨警告信號，機場航班運作受影響。有返港乘客向《香港01》表示，今日乘搭HK Express香港快運一班由貴陽抵港航班，中午12時許降落，惟因未獲安排接駁巴士前往客運大樓，該機乘客「被困」機上3小時，至下午3時半才可落機。

機內大批乘客鼓譟，有操普通話女子向空中服務員說：「因為沒有車而要等三個小時，太可笑了吧？」；也有人高呼「開門、開門！」

機管局表示，機場早上大部份時間發出紅色閃電警告，為保障機場員工及旅客的安全，期間行李搬運、旅客的接駁巴士、登機橋相關的地面運作等停機坪工作必須暫停。

葵涌大窩口道67歲婦捱撞 留醫2日終不治 13歲單車少年當日被捕

葵涌大窩口道前日（12日）有一名姓利（67歲）婦人被單車撞倒，鼻部及後腦出血昏迷，在仁濟醫院搶救後轉送瑪嘉烈醫院，留醫至今日（14日）下午3時，終告不治。

女遊客「跌出摩天輪」吊掛高空 男子英雄救美被廣泛稱讚｜有片

印度恰蒂斯加爾邦當地遊樂場傳出事故！

裝修黑工規避被發現 工程期間全期不出單位 簽短租扮租客工作

香港四大裝修業商會今日（14日）聯合發布《香港裝修業非法勞工問題調查報告》，公開一些黑工新招，避免被發現。香港工程裝飾商會會長呂迪祈指，業界知道有很多黑工直接在裝修單位內居住，「完工才出門」；更有一個個案是由業主向黑工提供一份短期租約，讓他以租客身份在單位內開工。

另外，中國香港特區鎖匠協會代表曾慶輝指，現時不少港人在淘寶買鎖，賣家會提出可加購安裝服務，亦屬黑工的一種。

黎智英案｜黎近日見暈及心悸 懲教署需時準備藥物等 陳詞押後

壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力案，今（15日）在西九龍裁判法院（暫代高等法院）續審。控辯雙方原定今日開始結案陳詞，但辯方庭上透露，黎出現心悸，有時會感到會暈倒，醫生建議他戴上動態心電圖監測儀和服食藥物。惟因懲教署需稍後才可提供藥物，監測儀則需下周初才可提供，法官遂把結案陳詞押後至下周一。

日本投降80周年｜731部隊再添新罪證 身上申告書、明信片等曝光

今日（8月15日）是日本宣布無條件投降80周年，黑龍江哈爾濱侵華日軍第七三一部隊罪證陳列館公布一批侵華日軍細菌戰新罪證史料，涉及日本侵華期間多個參與人體實驗與細菌戰機構的《身上申告書》、《留守名簿》、相冊、明信片、影像等。

當中還包括一段48面的錄音，原侵華日軍第七三一部隊孫吳支隊支隊長西俊英，1949年12月在伯力（今俄羅斯哈巴羅夫斯克）審判時，對七三一部隊進行人體凍傷實驗罪行的陳述，「我從第一部的吉村技師那裏聽說，在極寒時期，大約零下20攝氏度的時候，會將監獄裏的犯人趕出戶外，在那裏架上大的風扇，吹起風把犯人的手凍上，人為製造凍傷，從而進行研究，如果成功製造出凍傷的話，用小棍子敲打手指，直到手指變得像木板一樣硬的時候，吉村曾這麽說過。」