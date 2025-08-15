未來五年15萬「雙非童」可湧港升大學 梁振英強調問題要及早處理
撰文：馮子健
全國政協副主席梁振英今日（15日）再次在社交平台撰文，講及從明年開始的5年，將有合共約15萬名通稱的「雙非」孩子可以在香港以永久性居民身份報讀香港的大學。他特別強調，這個教育問題要及早妥善處理好。
內地學生入香港的大學有兩大類：非香港永久性居民及「雙非」
梁振英指，近日教育界涉及內地的事件都和升大學有關，說明香港的大學教育受內地家長和學生青睞。他續稱，內地學生想入香港的大學有兩大類身分，一是非香港永久性居民，另一類雖然父母是內地居民，但因為在香港出生而成為香港永久性居民，也就是通稱的「雙非」孩子。
他引述數據，指2008年出生的「雙非」嬰兒，明年屆18歲，將可以香港永久性居民身份報考香港的大學。2008年當年，有二萬五千餘名「雙非」嬰兒出生，和非「雙非」人數比較，比例接近一比二，之後連續三年，「雙非」嬰人數和比例都攀升，每年「雙非」嬰和非「雙非」的比例超過一比二。
他總結指，從明年開始的5年，共有15萬餘名年屆18歲的「雙非」孩子可以香港永久性居民身分報讀香港的大學。強調這教育問題要及早妥善處理好。
