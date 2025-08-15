醫生張文龍被指處方研究性藥物　死者家屬投訴駁回　求覆核再敗訴

腫瘤科專科醫生張文龍，被指在2009年向一名肝癌復發病人用研究性質的標靶藥，病人最終逝世，病人家屬質疑病人是否同意，向醫委會投訴被駁回，故向高等法院提司法覆核。高院法官高浩文今(15日)就申請下判辭，指專家均認為該藥有適度的臨床療效，且病人亦有簽同意書，駁回家屬的申請。



法官又稱，家屬或受悲傷驅使而牽起訴訟，但張醫生與病人「亦醫亦友」，令原本估計病人只餘約10個月壽命，她最終逾3年後才離世，已是較原先估計為長。



事主2009年肝癌復發2013年逝世

申請人是死者Alice Tung(下稱：事主)的孫兒朱國耀（譯音），擬答辯人為醫委會初步偵訊委員會（PIC），張文龍醫生被列為有利害關係人士。

事主2007年確診肝癌，經治療後於2009年復發，張曾處方舒尼替尼（Sunitinib）和索拉非尼（Sorafenib），事主在2013年逝世。

臨床腫瘤科專科張文龍醫生。

家屬提出3項質疑

法官指家質疑：1. 張處方舒尼替尼，以治療「非小細胞肺癌」，質疑是否必要和恰當；2. 將舒尼替尼的「非標籤用途」，用來醫治肝細胞癌是否恰當，3. 事主是否知情及同意用藥。家屬認為醫務委員會拒絕轉交個案的決定不合理。

專家指該藥不合治不可切除的肝細胞癌

法官指，家屬所聘的專家Dr Lee，並沒有指出張用舒尼替尼來醫治事主的「非小細胞肺癌」，Lee僅認為用舒尼替尼來治療「不可切除的肝細胞癌」並非恰當。

舒尼替尼是替代藥物

此外，同意書顯示，舒尼替尼是索拉非尼的替代藥物，用於治療肝細胞癌，邏輯上張是用舒尼替尼來治療肝細胞癌。根據委員會委託的Dr William Foo的專家意見，「非小細胞肺癌」的診斷與處方舒尼替尼的判斷無關，故此家屬其實未有將質疑正確地提交予委員會考慮，委員會不應因未處理該問題而受責備。

用藥時認為事主只餘約10個月壽命

法官續指，當張決定用藥時，事主肝癌復發只餘約10個月壽命，家屬和委員會的專家均認為，將舒尼替尼作為肝細胞癌的二線藥物有適度的臨床療效，家屬專家更指索拉非尼和舒尼替尼的副作用相似。官認為即使事主的確出現不良反應，亦難以找出她受哪種藥影響。

事主有簽同意書

至於病人是否同意用藥作「非標籤用途」或二線治療，法官指沒有相關規定醫生須說明，另一方面事主已簽署同意書，駁回此論點。法官指，家屬所提出理據無一成立，遂判敗訴兼須支付訟費。

案件編號：HCAL 714/2022