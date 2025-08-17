大坑炳記茶檔人手不足暫停營業 陳奕迅東莞粉絲冀嚐奶茶卻摸門釘
撰文：梁曉煒
出版：更新：
開業逾70年的爆紅鐵皮檔大坑「炳記茶檔」昨晚（16日）在社交平台公布，由於人手不足，由即日起暫停營業直至另行通知。該茶檔今日（17日）於社交平台再補充，並不會結業，只是「因不知幾時請到人所以寫停業先」。
茶檔為本港罕有仍保持鐵皮懷舊風貌，深受旅客和本地市民歡迎。有台灣街坊指內地劇集在此取景，今早專程到訪，豈料暫停營業。亦有東莞旅客因偶像陳奕迅是茶檔常客，打算品嚐奶茶和西多士卻「摸門釘」。有街坊認為炳記是該區具代表性的食店，希望繼續營業。
台灣客從內地劇得知茶檔 專程到訪卻「摸門釘」
台灣旅客吳小姐和朋友早上到訪茶檔時「摸門釘」，感到失望。她說陸劇《難哄》曾在茶檔取景，亦在社交平台得知茶檔頗受歡迎，因此前來品嚐奶茶。她和朋友均感到可惜，如日後茶檔重開亦想前來品嚐，現時只能在附近另尋餐廳。
陳奕迅粉絲冀嚐奶茶、西多士
張先生和朋友由東莞前來，他指從抖音影片得知茶檔，也知道偶像陳奕迅是炳記的常客，因此想來品嚐奶茶和西多士，原本預計和朋友花費約150元。他對於茶檔暫時停業「冇咩感覺」，會去另外一間餐廳。
街坊稱炳記為天后、大坑一帶代表性茶檔
街坊黃先生住在天后逾26年，他表示茶檔約有7至8名員工，由於太受歡迎，許多時候員工也十分忙碌，因此「就唔好諗住有咩服務」。他希望茶檔可繼續營業，又形容炳記是天后地區具代表性的餐廳。
同為街坊的李先生今天一家四口打算今早光顧，得悉暫停營業後感到頗驚訝。他指「4、5年前有嚟過，覺得唔錯」，「希望快啲開」，又表示支持香港美食，希望繼續傳承。
逾70年爆紅大坑炳記茶檔人手不足 即日起暫停營業 陳奕迅為常客結業潮｜燉奶佬美孚最後分店5.29結業 44載茶餐廳曾全港開店24間登打士茶餐廳結業 食客請假光顧讚人情味濃 自願擔任小幫手旺角「登打士茶餐廳」3.31結業 女店主期望為30隻流浪貓找好人家