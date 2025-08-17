大坑炳記茶檔人手不足暫停營業　陳奕迅東莞粉絲冀嚐奶茶卻摸門釘

開業逾70年的爆紅鐵皮檔大坑「炳記茶檔」昨晚（16日）在社交平台公布，由於人手不足，由即日起暫停營業直至另行通知。該茶檔今日（17日）於社交平台再補充，並不會結業，只是「因不知幾時請到人所以寫停業先」。



茶檔為本港罕有仍保持鐵皮懷舊風貌，深受旅客和本地市民歡迎。有台灣街坊指內地劇集在此取景，今早專程到訪，豈料暫停營業。亦有東莞旅客因偶像陳奕迅是茶檔常客，打算品嚐奶茶和西多士卻「摸門釘」。有街坊認為炳記是該區具代表性的食店，希望繼續營業。



「炳記茶檔」今日於社交平台（17日）補充，並不會結業，只是「因不知幾時請到人所以寫停業先」。（梁曉煒攝）

茶檔為本港罕有仍保持鐵皮懷舊風貌，深受旅客和本地市民歡迎。（梁曉煒攝）

有街坊和旅客不知茶檔停業，今天專程到訪卻「摸門釘」。 （周智堅攝）

台灣客從內地劇得知茶檔 專程到訪卻「摸門釘」

台灣旅客吳小姐和朋友早上到訪茶檔時「摸門釘」，感到失望。她說陸劇《難哄》曾在茶檔取景，亦在社交平台得知茶檔頗受歡迎，因此前來品嚐奶茶。她和朋友均感到可惜，如日後茶檔重開亦想前來品嚐，現時只能在附近另尋餐廳。

吳小姐因為陸劇《難哄》曾在茶檔取景，因此前來品嚐奶茶。 （周智堅攝）

張先生指在社交媒體上得知茶檔，也知道「炳記」是偶像陳奕迅推介，因此想來品嚐奶茶和西多士。（周智堅攝）

陳奕迅粉絲冀嚐奶茶、西多士

張先生和朋友由東莞前來，他指從抖音影片得知茶檔，也知道偶像陳奕迅是炳記的常客，因此想來品嚐奶茶和西多士，原本預計和朋友花費約150元。他對於茶檔暫時停業「冇咩感覺」，會去另外一間餐廳。

黃先生表示茶檔約有7至8名員工，但其受歡迎程度，許多時候員工也十分忙碌。（周智堅攝）

街坊稱炳記為天后、大坑一帶代表性茶檔

街坊黃先生住在天后逾26年，他表示茶檔約有7至8名員工，由於太受歡迎，許多時候員工也十分忙碌，因此「就唔好諗住有咩服務」。他希望茶檔可繼續營業，又形容炳記是天后地區具代表性的餐廳。

同為街坊的李先生今天一家四口打算今早光顧，得悉暫停營業後感到頗驚訝。他指「4、5年前有嚟過，覺得唔錯」，「希望快啲開」，又表示支持香港美食，希望繼續傳承。

李先生一家四口原本前來品嚐茶檔美食。（周智堅攝）

茶檔為本港罕有仍保持鐵皮懷舊風貌，深受旅客和本地市民歡迎。（梁曉煒攝）

有街坊和旅客不知茶檔停業，今天專程到訪卻「摸門釘」。 （周智堅攝）