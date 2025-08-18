長者醫療券下周四起擴展至江門惠州及肇慶市　覆蓋大灣區内地9市

港府今日（18日）公布，「長者醫療券大灣區試點計劃」本月內將擴展至江門市、惠州市及肇慶市3個城市，覆蓋大灣區全部9個內地城市。計及另外兩個新增的深圳服務點，大灣區內地城市服務點增至21個，超過178萬名合資格的香港長者受惠。



「長者醫療券大灣區試點計劃」下周四起將擴展至江門市、惠州市及肇慶市。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

江門市中心醫院及惠州市中心人民醫院將於本周四（21日）納入「長者醫療券大灣區試點計劃」，肇慶市第一人民醫院、位於深圳市的北大深圳醫院及南方醫科大學深圳醫院則將於下周四（28日）納入計劃，讓合資格者使用長者醫療券，支付指定科室的門診醫療護理服務費。

江門市中心醫院。（網站圖片）

在江門醫院，醫療券將適用於其16個指定科室的門診醫療護理服務，包括内科、外科、婦科、骨科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、急診科、感染科、皮膚科、精神心理科、中醫科、康復醫學科、營養科、健康管理及護理專科。

在惠州中心醫院，醫療券將會適用於其10個指定科室的門診醫療護理服務，包括內科、外科、婦科、骨科、眼科、口腔科、急診醫學科、中醫科、體檢中心及營養科。

肇慶市第一人民醫院。（網站圖片）

在肇慶市一醫院，醫療券將會適用於其14個指定科室的門診醫療護理服務，包括内科、外科、婦科、骨科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急診科、皮膚科、中醫科、創面修復中心、康復科、體重管理中心及體檢中心。

至於北大深圳醫院，醫療券則會適用於內科、外科、婦科、骨科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、全科醫學科、中醫科、康復科、營養科、體檢科及專科護理中心共14個指定科室的門診醫療護理服務。

在南醫大深圳醫院，醫療券將會適用於其12個指定科室的門診醫療護理服務，包括内科、外科、婦科、骨科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、急診科、全科、中醫科、康復醫學科及健康管理中心。

收費均以人民幣結算 收費處標示每月指明換算率

試點醫療機構的醫療服務收費均以人民幣結算。醫療機構會為長者申報使用醫療券，並按醫療券計劃下每月更新的換算率計算需扣除的港元醫療券金額。醫療機構會於收費處標示計劃下每月的指明換算率，供長者參考。

政府發言人提醒，長者不可同時使用醫療券和國家醫療保險支付同一次醫療服務的費用。在內地使用醫療券的適用範圍跟在香港一樣，不包括住院服務、須預先繳費的醫療服務及日間手術程序。醫療券亦不可用於單純購買物品、藥物、醫療儀器和用品，更不可兌換現金。