政府飲用水｜水從何來？ 消息：物流公司取貨處距東莞水公司甚遠
撰文：韋景全
出版：更新：
政府港島及離島辦公室飲用水疑為「冒牌水」，警方聯同海關今（18日）拘捕中標公司鑫鼎鑫商貿有限公司董事呂子聰及股東陳碧琳。據了解，二人聲稱與被通緝的深圳中介男子，合作供應內地公司樂百氏（廣東）生產桶裝水，鑫鼎鑫聘用「易通安達物流公司」，負責從東莞將「觀音山飲用水有限公司」生產的桶裝水，運到易通安達位於深圳的貨倉，其後再把水運到元朗牛潭尾的儲存位置。
不過調查發現，易通安達於東莞樟木頭取貨地址，和「觀音山飲用水有限公司」位於樟木頭公司地址，初步估算「有段距離」，時仍未能確定供應水的來源是否來自「觀音山飲品有限公司」。
據了解，鑫鼎鑫公司獲批5,294萬元政府樽裝水合約，合約內容負責供應樂百氏（廣東）飲用水有限公司的桶裝水給各政府部門，惟其後樂百氏稱沒有與鑫鼎鑫合作提供上述飲用水。
調查後發現，部份供應的樽裝水同時出現3間製造商的名字，分別是「樂百氏飲用水有限公司」，「觀音山飲用水有限公司」及「羊台山飲品有限公司」。
「樂百氏」調查時透露已向內地市場監督管理局匯報事件。「羊台山飲品有限公司」及「觀音山飲用水有限公司」都向本港傳媒否認有供水予鑫鼎鑫。
據了解，鑫鼎鑫聘用「易通安達物流公司」從東莞把桶裝水運到其位於深圳的貨倉，及後再把水運到其在元朗牛潭尾的儲存位置。
初步資料顯示，物流公司於東莞樟木頭取貨地址，和「觀音山飲品有限公司」位於樟木頭公司地址有段距離，現時仍未能確定供應水的來源是否來自「觀音山飲品有限公司」。
