政府飲用水｜鑫鼎鑫如何進名冊？江玉歡促港府即交代　勿等三個月

獲批5,294萬元合約，為港島和部分離島的政府辦公室供應「鑫樂觀音山」桶裝飲用水的鑫鼎鑫，被政府指未能信納可繼續履行合約，即時停用。政府昨日指，會成立跨部門專責小組，審視現有政府採購機制，預期可在三個月後就初步建議提交報告。



立法會議員江玉歡認為，三個月時間過長，無法釋除公眾疑慮，期望政府先向公眾交代更多細節及釋疑，包括鑫鼎鑫如何進入政府物料的供應商名冊、過程間有否做相關審查，為何會信納一間貿易公司有能力供應食水等。



8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

選委界立法會議員江玉歡。（資料圖片）

江玉歡：點解有啲嘢唔可以快啲話畀市民聽呢？

選委界立法會議員江玉歡今日在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，食水問題涉及健康，為市民所關心，認為政府應盡早向公眾交代今次事件在事實層面的細節，「唔需要（三個月）咁大真空」，若拖延太久，會令事件不斷發酵，令市民更為擔心。

時間性係好重要，點解有啲嘢唔可以快啲話畀市民聽呢，咁咪可以令事件某程度上劃上一個句號囉。 選委界立法會議員江玉歡

交代當初為何信納一間貿易公司有能力供政府飲用水？如何確保品質？

據了解，今次事件由政府的中央投標委員會揀選中標者。江玉歡認為，今次事件物流處比中央投標委員會的責任大，期望政府提高透明度，公布評標及批標的考慮，又提出四大疑問，包括為何鑫鼎鑫會進入供應商名冊，政府有無做到相關審查、為何會信納一間貿易公司有能力供應食水、如何確保水的品質，期望政府盡快交代。

8月17日下午在香港壁球中心後樓梯所見，大量「觀音山」牌飲用水空桶砌成一面牆。（廖雁雄攝）

香港物業服務聯盟主席甄韋喬。（資料圖片）

對於一間運作僅一年的公司能否投標，在同一節目發言的香港物業服務聯盟主席甄韋喬表示，自從政府回歸後簽訂了《世貿採購協定》後，基本上任何公司都有資格投標，而視乎不同合約要求，或會檢視投標公司的年資、財務情況等。

他又提到，現時政府投標評分主要分價格及技術，比例通常為五五或六四，而以今次購買飲用水為例，技術評分涉及的運輸等項目「大家都差唔多」，最終這一類的投標通常都淪為價低者得的情況。