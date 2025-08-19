教育局：助人才子女高中插班　新學年區域教育服務處支援學位安排

香港教育局上月31日宣布收緊入讀資助專上課程的申請門檻，明確持受養人簽證的學生須居港兩年，方可享有本地生學費資助。香港高才通人才服務協會創會會長、選委界立法會議員尚海龍當時表示，不少人才家長稱會盡快今年來港叩門插班，估計未來兩至三年的高中插班需求增多。 教育局周一（8月18日）發文指出，由2025/26學年起，教育局區域教育服務處的學位安排支援服務將延伸至15歲或以上有需要的學生，以滿足高中階段的就學需求。



圖為教育局。（政府新聞網圖片）

教育局指出，如15歲或以上學生（包括新來港學童和各項人才入境計劃來港人士的受養人）欲向教育局尋求中四或以上級別學位安排支援服務，目前教育局區域教育服務處會提供相關地區有學額空缺的學校資料，以便家長為子女向心儀學校直接遞交入學申請。

局方一直與各主要學校議會和地域校長會保持聯繫，並密切留意學校收取「插班」生情況，以及向公營中小學重申，如學校在相關級別有學額空缺，須積極取錄「插班」生，以確保合資格學生接受教育的權利；並會定期在網頁發放各區公營中學學額空缺情況的資訊，以增加透明度及便利專才家長為子女申請高中「插班」。教育局強調，會持續檢視各項措施的推行情況，保障學生學習及升學的福祉。

圖為DSE試場。（資料圖片）

教育局又稱，受養人子女家長需明白，香港中小學實行兩文三語（即能書寫中英文，操粵語、普通話和英語）政策，兩地課程內容亦不盡相同。與本地家長無異，其子女與其他本地兒童競爭入讀心儀中學的同時，並需達到學校的要求（包括語文）；因此，在選校時家長需同時考慮心儀中學的學額數目和其子女的語文水平，為其子女提供最合適的學習環境