外勞｜下月起申請引入初級廚師及侍應前　須強制先本地實地招聘

政府統計處公布，本年5月至7月，本港最新失業率升至3.7%，高於市場預期的3.5%，就業不足率則維持於1.4%。勞工及福利局局長孫玉菡表示，失業率輕微上升，或因部分因為應屆畢業生和離校人士投入勞動市場。他又表示，觀察到同期總就業人數增加，相信在香港經濟持續增長下，能創造更多就業機會。



孫玉菡又宣布，政府將改良輸入外勞政策，其中針對飲食業，下月起將要求有意引入初級廚師及侍應職位外勞的僱主，除必須就每宗申請的空缺進行4周本地記名招聘外，亦要在勞工處就業中心進行實地招聘，屬強制要求，本地勞工可即場面試。



孫玉菡今日見記者回覆有關就業率和高才通的問題。（now新聞台）

同期就業人數增加 孫玉菡：正面發展

政府統計處公布，5月至7月，本港最新失業率升至3.7%。期內總就業人數為3,671,300人，較4月至6月增加約14,000人；總勞動人口為3, 816,200人，增加約22,700人。其中地基及上蓋工程業、餐飲服務活動業、零售業，以及地產業的失業率有較明顯的升幅。

勞工及福利局局長孫玉菡今日（19日）回覆記者提問表示：「雖然最新失業率較上一個三個月期間輕微上升，但留意到同一時期總就業人數有所增加的正面發展。失業人數上升部份是因為應屆畢業生和離校人士投入勞動市場所致。」

孫玉菡強調勞工補充計劃保證本地就業優先。（now直播截圖）

2026年再檢視補充勞工計劃

就餐飲、零售業失業率升幅明顯是否考慮減少輸入外勞，孫玉菡表示，要按原訂於計劃於兩年後，即2026年上半年，再檢視補充勞工計劃。他續指，對於飲食業要輸入初級外勞的要求，勞工處會要求先進行四星期的本地招聘，且必須還要前往勞工處就業中心進行實體招聘。九月份開始則會強制性要求每位僱主實地招聘，加強工作配對。「如果本地人願意且適合做，僱主一定要請的。」

孫玉菡指，香港經濟持續增長，應可帶動職位增加，為應屆畢業生及離校人士創造更多就業機會，政府多項推動經濟增長、提振消費和吸引投資的措施，料為整體勞工需求提供支持。