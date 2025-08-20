啟德體育園推動綠色經濟　多管齊下實踐走塑文化

啟德體育園作為全港最大型的綜合體育及娛樂新地標，致力推動社區可持續發展，打造低碳、環保的世界級活動場地。每逢舉辦大型活動及盛事，均吸引成千上萬觀眾到訪體育園。為實踐惜物減廢和資源循環再用的理念，體育園積極推廣「走塑」文化，場館內外處處可見園方的環保措施，配合完善的廢物回收及循環再造系統，成為是香港推動「綠色經濟」的重要示範平台。



設置大型廢物分類回收箱 回收大使推廣環保知識

體育園實施全面的廢物分類和回收系統，在場館內外多處設置大型廢物分類回收箱，收集金屬、紙張、塑膠及玻璃容器等，落實物盡其用及循環再用的原則，並積極運用創新技術以達致減廢效果。

進場時，園方安排專責回收大使，向入場人士推廣環保知識，教育公眾資源分類和回收資訊，並即場回收有用的廢物及資源。觀眾入場享用各類餐飲美食後，廢物回收隊伍會將所收集的紙杯等紙類容器及廚餘等廢物，運用園方引入的大型廢物分解系統，轉化為堆肥，供園區植栽使用。觀眾在場內飲用啤酒或汽水的紙杯，最終會化作花圃養分。

可降解紙杯將化作花圃養分 所有食品容器採用可降解紙質

此外，為提升觀眾的體驗，園方為入場人士提供多樣的美食和飲品。主場館內全面採用經環保認證的可降解紙杯，並以木質餐具取代塑膠餐具，同時使用竹筷和竹漿紙餐巾，而甘蔗吸管和杯蓋僅在顧客要求的情況下提供，既減少塑膠使用，同時保障食品衛生，確保資源得到合理使用。此外，所有食品容器均採用可降解的紙質材料，避免使用一次性塑膠產品，積極推動「走塑」文化。

啟德體育園引進的大型廢物分解系統，將廚餘、紙杯及其他紙製容器轉化為堆肥，用於植物施肥，以強化廢物利用及園景保養。（啟德體育園提供圖片）

大型廢物分解系統轉化堆肥 年轉化量逾200 噸

體育園引入微生物技術分解系統，將園內產生的廚餘、紙杯及其他紙製容器，轉化為堆肥材料，以強化廢物利用及園景保養，同時進一步降低廢物棄置量，減少運輸和清洗容器所產生的額外資源及碳排放量。此廢物分解系統預計每年可轉化超過200噸廢物，且近85%的固體廢物將轉化為水蒸氣，形成「自給自足」的小循環。

與碧瑤合作回收膠樽 加工成準食品級 rPET 薄片

體育園與綜合環境管理方案供應商碧瑤合作，推動膠樽回收、再生及重造。園內收集的廢膠樽會被統一處理，由碧瑤車隊運送至他們的廢物分揀及回收中心，由高速全自動分揀設備，透過近紅外線技術分揀不同的膠樽，分類後再壓縮打包。經篩選的廢膠樽會送往位於屯門環保園的塑膠回收設施，進行去除標籤及污染物、濕式切割及雙重等程序，最終製成準食品級rPET薄片，再製造如再生膠樽等高品質塑膠產品使用，實現循環經濟。

啟德體育園未來將陸續有一系列國際級盛事在此舉辦。透過減少碳排放、促進資源循環 再用和吸引人流創造收益，從而實踐多贏局面，讓體育娛樂與環保並行發展。