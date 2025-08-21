科技園匯聚逾百人才及企業代表　慶祝大學生完成暑期實習

科技園公司周四（21日）舉辦「Summer Talent Fest x Interns’ Graduation」，匯聚超過100名年輕人才及園區企業代表，慶祝一眾大學生完成暑期實習計劃。活動邀得創新科技及工業局局長孫東教授和初創精英出席，共同見證香港創科生力軍的成長旅程。



圖為2025年8月21日，實習生致送「香港創科展翅啟航」書法對聯予孫東局長，寄語香港創科發展更上一層樓。（科技園公司提供圖片）

孫東：創科是未來發展核心動力 對人才需求與日俱增

科技園公司透過旗下多個實習計劃，聯同200多間園區公司，每年提供超過450個實習崗位。 參與計劃的學生除在最前線體驗創科工作，亦有機會參與各項創業和技能工作坊、與業界領袖交流、考察大灣區等跨境交流活動。實習生們所展現的專業知識和創新思維，再度印證本港創科生態人才濟濟，潛力無限。

孫東於致辭時表示，創新科技是驅動香港未來發展的核心動力。隨著初創數目創新高達至約4,700間，對人才的需求亦與日俱增。特區政府會繼續與科技園公司完善本地創科生態圈，為年輕人創造更多機會。他歡迎實習生畢業後投身創科事業，共拓機遇。

科技園公司：未來繼續多管齊下吸納和培育人才

科技園公司行政總裁黃秉修致辭時，亦鼓勵年輕人才把握香港「背靠祖國，聯通世界」的獨特優勢，稱當前正是創科發展的黃金時代，各種前沿科技，包括人工智能及機械人技術、生命健康科技、綠色科技等正在改變各行各業。在特區政府大力支持創科和創科生態蓬勃發展的雙重助力下，香港為年輕人提供了實現夢想的最佳舞台。

科技園公司表示，未來將繼續透過多元化的人才計劃，多管齊下吸納和培育人才，壯大本地人才庫，進一步鞏固香港作為國際創科中心的地位。