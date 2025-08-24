今日新聞8分鐘｜港鐵工程疑造假｜東涌站英籍漢發難咬警員

港鐵MMA｜紅磡站月台兩男疑爭路肉搏 職員霸氣喝止：全部停手！

網上流傳一條片段，見到兩名男子在港鐵站月台「埋身肉搏」。其中一人身穿運動背心和短褲，上衣拉開，袒胸示人；另一中年漢則身穿Polo恤及牛仔褲。打鬥期間雙方互相拉扯衣領，Polo男不時出拳揮向背手男的面部，更一度扯甩對方斜揹袋扔到遠處。背手男亦不甘示弱，出手反擊。

現場有不少乘客經過，當中有人在旁舉機拍下「戰況」。至少4名身穿制服的港鐵職員相繼趕到調停，其中一名戴眼鏡男職員霸氣指向涉事兩名男子，大聲喝止：「停手！停手！全部停手呀下！」兩男始有所收斂，該職員隨即再指令他們：「兩個喺度唔好走呀！」。據知警方接報到場，經調查後拘捕兩名涉案男子。

有片｜屯門龍富路七人車著火 車頭噴烈焰冒煙 消防到場灌救

屯門今日（23日）有車輛着火。傍晚6時，警方接獲一名司機報案，指駕車沿龍富路往屯赤隧道方向時，車輛突然在路中「死火」抛錨，未幾車頭更起火，司機及時逃生，幸未有受傷。

據讀者提供片段，涉事白色七人車停在左邊慢線，車頭竄出烈焰，冒出濃煙。有消防員到場，並拖喉灌救。火勢約15分鐘後救熄，車頭嚴重熏黑。警方正調查起火原因。

北角奪命火｜三口家遭煙擋路擒窗逃命 棚工接上天台：有難就要救

北角發生奪命火警。今日（23日）下午4時15分，警方接獲多人報案，指英皇道330號美都大廈樓上單位起火，冒出濃煙。消防人員奉召到場，用約1小時將火撲熄。惟一名男子全身嚴重燒傷，送院搶救後不治；亦有一名少女吸入濃煙不適需送院治理。

有住戶指，案發時走廊已充斥黑煙，他一家三口無法逃生，故到窗邊呼叫求救。有位於天台的搭棚工人見狀，主動伸出援手，將他們救上天台。救人棚工則笑言：「有難就要救人㗎啦，呢啲好閒啫係咪？」另有住戶由消防員用雲梯救下，幸無受傷。

有片｜東涌可疑男咬警遭制服 禿頭漢無厘頭辱罵 網民︰阻差辦公

警員執法期間，途人最好保持距離。網上流傳一條影片，顯示兩名軍裝警員和兩名便衣男子在港鐵東涌站D出口制服一名男子，但對方趴在地下，仍然極力反抗，隨後另一名男子見狀加入制服，警員嘗試為疑犯鎖上手銬，其他途人不知發生何事，保持適當距離，更有女子用普通話表示「要走犯了」。

據了解，3名警員在東涌站巡邏期間發現一名26歲英國籍、持有香港身份證的男子形跡可疑，遂上前截查，惟對方拒絕合作。警員逐將他拘捕，為其戴上手銬時，英籍男子試圖掙扎及咬傷警員，最終3名警員將他合力制服。英籍男子被帶往警署調查，其身上未有發現可疑物品。

東涌東站設備房疑用內地冒牌牆磚 拆牆重建 港鐵指令大判交報告

本港疑似再發生「冒牌貨」事件。正興建的港鐵東涌綫延線東涌東站工程，有車站設備房間的牆磚，承建商使用非合約指定德國品牌材料，而是用了內地牆磚，砌牆後才被揭貨不對辦，需拆卸牆身，猶如政府飲用水翻版。

港鐵回覆《香港01》查詢證實較早前曾接獲投訴信件，已向總承建商進行查詢，並要求核查有關情況和就事件提供全面的報告。港鐵又指，相關磚材批次，將不會在是次工程中使用。

海關截寄日本塑膠花 揭內藏$2,220萬紙黃金 壓扁再鑄入鐵盒夾層

海關上周三（13日）偵破一宗空運巨額黃金走私案，人員查驗一批準備由香港寄往日本、報稱為塑膠花的貨物，發現內有乾坤，每個裝有膠花的金屬盒內，內藏壓扁成兩至三張紙厚度的黃金，並鑄在夾層。海關一共檢獲26.2公斤黃金，市值約2,220萬元，估計若成功偷運當地，可逃稅港幣222萬元。

英國多地爆反移民示威 法拉奇：倘上台將大規模遣返難民

英國各地8月23日爆發反移民示威活動，反對以酒店安置尋求庇護者。極右改革黨魁法拉奇（Nigel Farage）同日受訪時表示，如果他在大選中勝選，將大規模驅逐乘坐小船穿越英倫海峽（English Channel，又譯英吉利海峽）偷走英國的難民。

男子走私86萬全新百達翡麗名錶羅湖被截 未撕保護膜戴上手事敗

中國海關總署微信公眾號近日發文稱，近日內地羅湖海關查獲進境旅客（即由香港進入內地）攜帶一隻價值86萬元人民幣的全新百達翡麗（Patek Philippe）名錶。