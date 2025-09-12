凌嘉勤及梁國權續任房協監事會和執行委員會主席和副主席
撰文：韋景全
出版：更新：
香港房屋協會今日(12日)舉行第73屆周年委員大會，並選出新一屆監事會委員，隨即舉行首次會議，並委任新一屆執行委員會委員。由前規劃署署長凌嘉勤及前港鐵行政總裁梁國權，分別續任新一屆監事會及執行委員會主席和副主席。
房協表示，該會是一個由委員管治的獨立非牟利機構，採取由監事會及執行委員會組成的雙層管治架構。監事會負責確立房協的宗旨、願景、核心價值和企業原則，並監管有關提名、委任及審核事宜。執行委員會則負責制訂達致房協宗旨及目標的業務策略和政策，並監察管理層的工作。
監事會及執行委員會的委員均為房協委員，任期一般為三年。於每屆周年委員大會，監事會及執行委員會有委員退任（當然委員及房協行政總裁兼執行總幹事除外）機制，以平衡管治的延續性及引入新血，並確保房協的管治團隊具備所需的專才和經驗。
富戶政策｜房協向2.5萬戶發新租約 授權查資產 拒絕即終止租約富戶政策｜房協「捉到」9個富戶 擬跟房委會調高額外租金至4.5倍房協擬增資助屋出售比例 增三房供應 AI查停泊車輛價捉資產超額房協舉報濫用公屋獎首4月接16宗舉報 至今一宗舉報人獲批發獎金嶺大研蚊患預報系統 預測未來3日蚊患趨勢 房協港島3屋邨先應用