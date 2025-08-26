衞生督察認偷食物樣本　當控方證人口供未獲接納　稱真悔意求輕判

廉署去年揭發多名衞生督察，涉在食安中心檢驗食物時，多訂購鮑魚芝士紅酒等食物樣本，並疑把剩下的食物帶回家享用，其中4名督察經審訊後被裁定罪名不成立，一名審訊前認罪的督察，今（26日）在西九龍法院作求情，並稱他往後應無法再做公務員，望法庭考慮他有真誠悔意予以輕判。裁判官王證瑜將案押後至9月23日，以為被告索取社會服務令報告才決定判刑。



被告劉承軒（35歲）承認屬交替性控罪的盜竊罪，指他於2022年1月1日至2023年3月9日期間，在香港串謀偷竊部份替食環署食安中心購買，作食物檢驗用途的食品樣本，而有關樣本是特區政府的財產。與他同案的4名同事，昨被裁定1項串謀盜竊罪不成立。

被告劉承軒是唯一認罪，亦是唯一罪成的被告。(陳蓉攝)

劉曾轉作控方證人作供

劉曾在其4名同事的審訊中，以控方證人身份作供，惟王官認為其供詞並不可信，加上控方並無其他佐證，裁定該4被告罪名不成立。

因本案應不應再做公務員

代表劉的律師今求情指，劉沒有案底，相信往後亦無法再做公務員，他在審訊期間有報讀課程增值，劉的兒子有心臟問題，須定期覆診，望法庭考慮劉有真誠悔意，及第一時間認罪，可先為他索取社會服務令報告。

作供時曾認有拿茶包及威化回家

劉早前供稱，他在2023年2月見同案已脫罪的女被告陳映姍，訂購薯波、薯餅及薯格等食品，劉稱曾質疑食物檢測從沒選用此類型食品，惟陳對他説：「可以喺屋企用氣炸鍋整嚟食。」劉承認他亦曾將檢測後的伯爵茶包、黑朱古力威化餅等食物帶回家。

曾稱因不想浪費而犯案

他在接受辯方盤問時，同意是為了減刑而做控方證人，亦承認有把部份食物樣本帶回家。又稱他在錄影會面中被問是否因貪心而犯案時，劉回應稱因「唔想嘥」才犯案。

案件編號：WKCC2693/2024