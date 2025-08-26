抗戰勝利80周年｜楊何蓓茵參觀大型巡展　稱先烈為公務員學習榜樣

公務員事務局局長楊何蓓茵周一（25日）傍晚聯同多個公務員團體的代表，參觀假香港會議展覽中心舉行的「銘記歷史 珍愛和平──紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」，深入認識國家那段保家衞國的抗日歷程，銘記歷史，緬懷先烈。



圖為2025年8月25日，公務員事務局局長楊何蓓茵（前排中）傍晚聯同多個公務員團體的代表，參觀假香港會議展覽中心舉行的「銘記歷史 珍愛和平──紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」，與《大公報》總編輯于世俊（前排右七）和公務員團體代表合照。（政府新聞處圖片）

特別鼓勵新入職和較年輕「新生代」參與

楊何蓓茵表示，在這場全民族的抗爭中，英勇戰士在艱難的環境下勠力同心，為守護國家奮勇抗敵，盡忠竭力，是一眾公務員學習的榜樣。

她表示，抗戰勝利距今80載，對於沒有親身經歷過戰爭、生於國家發展蒸蒸日上的年代的人來說，可能無法想像戰爭的殘酷。因此特別鼓勵新入職和較年輕的「新生代」參與紀念抗戰勝利80周年活動，或觀看專題展覽，透過一張張震撼人心的歷史照片，感受上一代為國家付出的努力，以史為鑑，在未來複雜多變的環境下堅定維護國家主權、安全和發展利益。

公務員事務局亦鼓勵公務員團體積極舉辦以紀念抗戰勝利80周年為主題的活動，提升同事的國家觀念和培養愛國精神。局方將於9月安排公務員團體代表到香港抗戰及海防博物館，參觀抗戰主題的專題展覽，並支持他們籌組相關的參觀活動，加深同事對國家及香港的抗戰歷史的了解。

圖為2025年8月25日，公務員事務局局長楊何蓓茵（右三）傍晚聯同多個公務員團體的代表，參觀假香港會議展覽中心舉行的「銘記歷史 珍愛和平──紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年大型巡迴展覽」，旁為《大公報》總編輯于世俊（右二）。（政府新聞處圖片）

公務員學院將再辦兩場講座 恆常研習課程中融入相關元素

為紀念抗戰勝利80周年，公務員學院繼在7月下旬舉辦「紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年講座」後，亦會於9月和10月再舉辦兩場以抗日戰爭勝利80周年為主題的講座，探索中華民族如何在抗日戰爭中抵抗衝擊，於苦難中變革和推進國家現代化進程，並回顧香港在抗戰中的角色和貢獻。

此外，學院已在恆常舉辦的國家事務研習課程中融入抗日戰爭歷史元素，讓公務員透過深入認識歷史，進一步提升國家觀念、國家安全意識和愛國精神，以及認識中國共產黨在抗戰中的中流砥柱作用。