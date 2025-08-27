新田科技城發展區現明朝古墓群　發展局：古蹟辦研歷史價值後再議

元朗牛潭尾北新潭路近翠逸雅園的小山坡，發現2至3個清朝林氏圓型古墳、后土，以及6塊明朝墓碑，碑上清楚刻有「「皇明崇禎拾年」（明朝崇禎1627年10月2日－1644年4月25日），即立於1637年。該些墓碑所在地段已被納入新田科技城的發展範圍，碑上亦貼有政府「新田科技城發展計劃」徵地告示，指需於10月31日前遷移。 有學者指今次發現意義重大，長春社也呼籲當局稍微調整規劃，將墓碑原址保留。



發展局最新回應稱，該墓群位於政府土地上，屬新田科技城第一期第一階段的發展範圍，其所在之處規劃作地區道路。發展局古物古蹟辦事處已進行實地視察及照片記錄，正審視相關資料，研究有關墳墓的歷史價值。古蹟辦完成研究後會與土木工程拓展署商議合適的安排或緩解措施。



現場有6塊墓碑，分別都刻有年份「皇明崇禎拾年」、先人「鄧公」、「從拙」等字眼。（廖雁雄攝）

另一個刻有疑為「明處」的墓碑則只剩下一角藏在石頭後面。（廖雁雄攝）

墓群後人已與地政總署聯絡 往後商議視乎古蹟辦研究等結果

發展局回應時稱，地政總署自2024年起，於每年清明及重陽節前在墓群張貼告示，通知墳墓後人聯絡地政總署。墓群後人已與地政總署聯絡，而龍躍頭原居民代表亦有與地政總署接洽，協調安排。地政總署會與上述兩個部門緊密聯繫，往後與後人的商議將視乎古蹟辦的研究和其與土拓署的討論結果。

現場有6塊墓碑，其中一塊墓碑分裂成兩半。（廖雁雄攝）

明朝古墓群位置在「新田部屋」旁的小山坡，在通往明朝古墓群的道路長滿雜草，且位置極其隱蔽，幾乎沒清晰的道路可以進入。（廖雁雄攝）

六墓碑刻有「皇明崇禎拾年」、先人「鄧公」等字眼

新田明朝古墓群位置在「新田部屋」旁的小山坡，現場可見有6塊墓碑，其中有兩塊墓碑已斷裂，一塊分裂成兩半，另一個刻有疑為「明處」字眼的墓碑則只剩下一角藏在石頭後面。不過，仍然能清晰看到墓碑的方形結構及其碑文。而這6塊墓碑分別都刻有年份「皇明崇禎拾年」、先人「鄧公」、「從拙」等字眼。

《HK FEATURE 誌》上周五（15日）報道該發現，龍躍頭村村長鄧根年回覆傳媒查詢時，承認此為龍躍頭的「分房」之墓，村民正在處理中。

學者指今次發現意義重大

中文大學道教文化研究中心榮譽副研究員梁基永表示，今次發現意義重大。他解釋，現時本港無官方記錄記載任何明代碑刻的存在，形容是「文物界的遺憾」；雖然近年陸續在馬鞍山及粉嶺等地尋獲明代墓碑，惟每處只有一、兩塊。

他指今次發現一連六塊的古墓群，「比以前我們已知的任何總數還要大」，加上鄧氏是香港歷史悠久的大家族，相信可透過其族譜找到墓碑的主人，能與歷史文獻互相認證，形容文物價值甚高。

墓碑符合古物定義

據 《古物及古蹟條例》，古代遺物（relic）指1800年前人為製作、塑造、繪畫、雕刻、題寫或以其他方式創造、製造、生產或修改的可移動物體，而不論是否已於1799年後予以修改、增補或修復；及化石的遺存或壓痕。而古物（antiquity）指的是古代遺物，及1800年前人為建立、闢設或建造的地方、建築物、地點或構築物或該等地方、建築物、地點或構築物的遺蹟或遺存，而不論是否已於1799年後予以修改、增補或修復。

而該些墓碑已符合古代遺物及古物的定義，可由發展局局長諮詢委員會後，藉憲報公告宣布該處為暫定古蹟、暫定歷史建築物或暫定考古或古生物地點或構築物。