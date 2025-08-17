新田科技城發展區明朝古墓群恐被毀　環保團體促調整規劃原址保留

元朗牛潭尾北新潭路近翠逸雅園的小山坡，發現2至3個清朝林氏圓型古墳、后土，以及6塊明朝墓碑，碑上清楚刻有「「皇明崇禎拾年」（明朝崇禎1627年10月2日－1644年4月25日），即立於1637年。該些墓碑所在地段已被納入新田科技城的發展範圍，碑上亦貼有政府「新田科技城發展計劃」徵地告示，指需於10月31日前遷移。龍躍頭村長承認此為龍躍頭的「分房」之墓。



有學者指今次發現意義重大，因其保存明朝墓碑的模樣，即以灰砂作為材質、結構呈方形而非常見的圓形，又說相信可透過鄧氏族譜找到墓碑主人，與歷史文獻互相認證。長春社則指該墓碑位於新田科技城以南的非核心發展區，其座落的範圍初步計劃興建道路，附近為住宅用地，冀當局稍微調整規劃，將墓碑原址保留。



《香港01》正向發展局及古蹟辦事處查詢會否保育該些墓碑，或會否有任何跟進行動。



現場有6塊墓碑，分別都刻有年份「皇明崇禎拾年」、先人「鄧公」、「從拙」等字眼。（廖雁雄攝）

另一個刻有疑為「明處」的墓碑則只剩下一角藏在石頭後面。（廖雁雄攝）

現場有6塊墓碑，其中一塊墓碑分裂成兩半。（廖雁雄攝）

六墓碑刻有「皇明崇禎拾年」、先人「鄧公」等字眼

新田明朝古墓群位置在「新田部屋」旁的小山坡，部份居住在新田部屋的居民應該能夠透過窗口看到2至3個清朝林氏圓型古墳和后土，而明朝古墓群的位置則是在旁邊草叢更深入的地方。在通往明朝古墓群的道路長滿雜草，且位置極其隱蔽，幾乎沒清晰的道路可以進入。

現場可見有6塊墓碑，其中有兩塊墓碑已斷裂，一塊分裂成兩半，另一個刻有疑為「明處」字眼的墓碑則只剩下一角藏在石頭後面。不過，仍然能清晰看到墓碑的方形結構及其碑文。而這6塊墓碑分別都刻有年份「皇明崇禎拾年」、先人「鄧公」、「從拙」等字眼。

《HK FEATURE 誌》上周五（15日）報道該發現，龍躍頭村村長鄧根年回覆傳媒查詢時，承認此為龍躍頭的「分房」之墓，村民正在處理中。

明朝古墓群位置在「新田部屋」旁的小山坡，在通往明朝古墓群的道路長滿雜草，且位置極其隱蔽，幾乎沒清晰的道路可以進入。（廖雁雄攝）

學者指價值甚高 保存明代原來墓碑模樣

中文大學道教文化研究中心榮譽副研究員梁基永表示，今次發現意義重大。他解釋，現時本港無官方記錄記載任何明代碑刻的存在，形容是「文物界的遺憾」；雖然近年陸續在馬鞍山及粉嶺等地尋獲明代墓碑，惟每處只有一、兩塊。他指今次發現一連六塊的古墓群，「比以前我們已知的任何總數還要大」，加上鄧氏是香港歷史悠久的大家族，相信可透過其族譜找到墓碑的主人，能與歷史文獻互相認證，形容文物價值甚高。他亦提及，不少書法愛好者曾接觸他，表示希望親睹明代的香港人是如何寫字。

梁說雖然在香港發現的明代墓碑並不算少，但今次墓碑準確地刻上建造年份為「崇禎十年」，而且保存了明代原來的建築模樣，即以灰砂作為材質、結構呈方形而非常見的圓形，四百多年都沒有改變，非常難得。他說不少後人或會花費維修及改建墓碑，另有墓碑因風化導致保存狀況不理想，改變原來外貌。今次的墓碑為何獲完整保留？他估計是出於風水考量，後人或會迴避祖墳。

現場地上發現政府徵地的告示。墳墓編號為GB007B，告示指墳墓受即將進行的新田科技城發展計劃第一期工程影響，需要墳墓在2025年10月31日之前遷移。（廖雁雄攝）

地政總署貼出告示限10.31前須遷移 學者冀原址保留

記者在現場地上亦發現政府徵地的告示。墳墓編號為GB007B，告示指墳墓受即將進行的新田科技城發展計劃第一期工程影響，因此需要墳墓在2025年10月31日之前遷移。

梁基永說根據以往做法，政府會與管理墓地的人協商，有時以賠償解決。他說最希望墓群獲原址保留，但仍有待古蹟辦如何評估墓碑的價值，否則可考慮作整體遷移。他又指曾到現場考察，見到附近有數棵大榕樹，據他了解樹木通常獲保留，希望當局會劃出該範圍作保育。

長春社公共事務經理吳希文表示，該墓碑位於新田科技城以南的非核心發展區，其坐落的範圍初步計劃興建道路，附近為住宅用地。（受訪者提供）

座落範圍初步計劃興建道路 長春社冀調整規劃

長春社公共事務經理吳希文表示，該墓碑位於新田科技城以南的非核心發展區，其座落的範圍初步計劃興建道路，附近為住宅用地。吳指環評報告未有針對該墓碑作出評估，但能理解情況，因發展區牽涉範圍廣，該處亦雜草叢生，有時「走漏眼都唔出奇」，最重要是當局派員到場視察及評估文物價值，從而作相應調整，將墓碑原址保留。

他說過往曾發生類似事件，早年新界東北發展期間，一座名為「大石磨」的山頭被焚燒，卻意外發現英殖時期留下來的軍徽，當時軍徽的範圍與擬興建的古洞北配水庫重疊，其後政府調整配水庫的界線，讓軍徽得以獲保留。吳指希望今次參考以往做法，並建議政府透過口述歷史了解文物，其價值「分分鐘比我們想像的更加高」，然後稍微調整規劃。

墓碑符合古物定義

據 《古物及古蹟條例》，古代遺物（relic）指1800年前人為製作、塑造、繪畫、雕刻、題寫或以其他方式創造、製造、生產或修改的可移動物體，而不論是否已於1799年後予以修改、增補或修復；及化石的遺存或壓痕。而古物（antiquity）指的是古代遺物，及1800年前人為建立、闢設或建造的地方、建築物、地點或構築物或該等地方、建築物、地點或構築物的遺蹟或遺存，而不論是否已於1799年後予以修改、增補或修復。

而該些墓碑已符合古代遺物及古物的定義，可由發展局局長諮詢委員會後，藉憲報公告宣布該處為暫定古蹟、暫定歷史建築物或暫定考古或古生物地點或構築物。

2024年7月19日，城市規劃委員會通過三張分區計劃大綱圖主要為落實新田科技城（河套區除外）和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制。(資料圖片)

圖為新田科技城片區試點。（發展局文件圖片）

首批創科用地料2026年完成平整

翻查資料，地政總署於今年7月10日根據《收回土地條例》和《土地徵用（管有業權）條例》，就新田科技城的首階段工程收回1,309幅共約62公頃的私人土地，同時徵用被20個墳墓及42個金塔，涉及約700平方米土地，另有7.5公頃由25個魚塘所佔用的政府土地。

行政長官李家超去年決定推行新田科技城發展計劃，新田科技城總發展面積達627公頃，範圍主要位於新田公路/粉嶺公路以北，及少部份新田公路/粉嶺公路以南區域，當中亦包括落馬洲河套地區的87公頃土地。

發展局同年表示，新田科技城連同河套區可提供約300公頃的創科土地，共約700萬平方米的樓面面積，相等於17個科學園，同時可以提供50,000個住宅單位，估計2031年可以入伙，又預計首批創科用地可於2026年尾完成平整。