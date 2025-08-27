港男法國登山墮山坡危殆　入境處：按當事人家屬意願提供可行協助

一名港人在法國東部登山時，因被失足山客撞倒而從山坡滾下，頭部受重創及出血，現時情況危殆，急需接載返港接受治療。香港入境事務處指，在接獲相關求助後已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐里昂總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。入境處稱，會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。



受傷港人Sunny Yau於8月24日在法國霞慕尼行山時，意外滾下山坡，現時昏透，情況危殆。（facebook）

受傷港人 Sunny Yau 的太太Mandy Yam於8月26日在社交媒體發文，指丈夫在法國霞慕尼行山時，意外滾下山坡，當地醫生拒絕為他進行手術。她在網上發起籌款，希望安排丈夫醫療運輸回港。（Facebook截圖）

頭部嚴重受創導致昏迷 妻：我和兒子都悲痛欲絕

受傷港人Sunny Yau的太太Mandy Yam周二（26日）在Facebook發文說，丈夫來充滿活力，發生意外後，頭部嚴重受創導致昏迷，目前情況危殆，「我和兒子都悲痛欲絕。」從Sunny Yau社交媒體可見，他熱愛長跑，夫婦不時參加馬拉松。

山徑上因旁人失足 不幸被撞倒而滾下山坡

Mandy在文中指出，8月24日他們在法國霞慕尼行山時，山徑上因旁人失足，不幸被其撞倒而滾下山坡，頭部遭受嚴重創傷和岀血，目前情況危殆。她指法國醫生已表示不會為他進行手術，然而香港一位腦神經外科醫生已經審視過他的情況，並相信仍然都有一絲希望。

他（腦神經外科醫生）希望我們不要在現階段放棄，因為在香港接受治療，我先生仍有機會生存。 受傷港人Sunny Yau的太太Mandy Yam

搭醫療專機回港需210萬港元 在網上發起籌款獲不少人捐款支持

Mandy表示，她遂透過保險公司緊急安排醫療運輸，希望安排丈夫回港治療，惟她指相關流程非常緩慢，「我先生的情況嚴重，分秒必爭，已無法再等」。她轉向國際緊急救援組織「國際SOS」查詢，惟其醫療專機報價高達27萬美金，折算約210萬港元，並需一筆付款，令她難以負擔，故在網上發起籌款，不少人捐款支持。

貼文發起5小時後，該名女子稱已與其中一間緊急醫療服務公司商討並籌劃醫療運輸，暫時無需要新捐款，感謝捐款人士的幫助。

香港入境處稱，在接獲相關求助後，已即時透過外交部駐香港特別行政區特派員公署及中國駐里昂總領事館了解情況，並按當事人家屬意願提供適切意見及可行的協助。

入境處稱，會繼續與公署、總領館及當事人家屬保持緊密聯繫，積極跟進事件及按當事人家屬的意願提供可行的協助。

入境處稱，身在外地的香港居民如需協助，可致電入境處「協助在外香港居民小組」的24小時求助熱線，電話：(852)1868；透過「入境處流動應用程式」以網絡數據致電「1868」熱線或使用1868聊天機械人；發送訊息至1868 WhatsApp求助熱線或1868微信求助熱線；或提交網上求助表格求助。