全運會｜門票明早10時開售實名購買　最平¥30 　一文看清訂票流程

今屆全運會將於11月9日至21日舉行，首批門票明日（28日）上午10時開售，市民可透過官方票務平台實名購票，門票以人民幣定價，由30元至800元不等；粵港澳三地會採用同一購票平台。第一批次的售票項目共17項，包括廣東賽區13項賽事以及香港賽區4項賽事，涵蓋足球、籃球、體操、射擊等項目，《香港01》一文整理購票須知。



官方售票網站截圖

支持信用卡等方式付款 香港賽區門票限購6張

公眾欲透過官方票務網站購票，須先在平台實名註冊開戶。已註冊的用戶登入官方線上票務平台，選擇「賽事購票」後，可揀選賽事地點、賽事項目、時間和場次等，購買不同賽區的賽事門票。

線上購票支持多種支付方式，包括支付寶、微信支付、銀聯卡、數字人民幣及Visa/Mastercard信用卡。香港居民可憑香港身份證購買香港賽區的門票。香港賽區門票將以「半日通」或「全日通」形式發售，持票人手持一張門票可觀看該場地內半日或全日舉行的多場比賽，並可自由多次進出。另外，香港賽區的賽事每訂單限購六張，每張有效證件僅可用於同一場次一張比賽門票。

香港居民在購買澳門賽區門票時，可使用香港身份證購票，而在購買廣東賽區門票時需使用港澳居民來往內地通行證（即回鄉卡）。

中旅社11指定銷售點可供線下購票 以固定匯率轉換為港幣售價

香港賽區門票線下指定服務商為香港中國旅行社，門票公開發售後，公眾亦可到其在港島（灣仔、銅鑼灣和太古康怡廣場分社）、九龍（高鐵西九龍站、觀塘鱷魚恤中心和旺角銀行中心分社）和新界（大埔、將軍澳東港城、沙田、屯門市廣場和荃灣綠楊坊分社）的11間指定銷售點購買香港賽區賽事門票。在銷售點購票不需預先在官網註冊，門票將會固定匯率轉換為港幣售價。香港市民需使用香港身份證購票，而內地及澳門的市民，分別需使用往來港澳通行證和澳門身份證。

所有門票必須實名購買，線上購票時觀眾可選擇電子票或快遞郵寄紙質票，若已選擇電子門票，則不支持更改取票方式。每張證件僅可用於同一場次一張門票。電子門票可於賽前24小時在官方平台轉讓一次，紙質門票則須於賽前7天親臨香港中旅社辦理轉讓手續。

自行車、高爾夫球等香港賽區項目於九月下旬起分階段出售

香港賽區共有11個售票項目，包括十五運會8個競賽項目和全國第十二屆殘疾人運動會暨第九屆特殊奧林匹克運動會（殘特奧會）3個競賽項目。除明日開售的4個競賽項目外，其餘在香港舉行的4個十五運會競賽項目包括場地自行車、高爾夫球、鐵人三項和擊劍，以及殘特奧會3個殘奧項目硬地滾球、輪椅擊劍和乒乓球（TT11組）的門票，計劃在九月下旬和十月上旬根據競賽賽程，分階段、批次推出發售。