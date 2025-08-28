日出康城首都單位疑拆部份主力牆 業主否認兩傳票11.12審
撰文：郭顥添
出版：更新：
將軍澳日出康城首都有住戶疑裝修時自拆部份主力牆，業主與承建商同被屋宇署票控，單位業主否認明知未經批准及同意進行建築工程等2項傳票罪，案件今(28日)在觀塘裁判法院作審前覆核。裁判官彭亮廷將案排期至11月12日開審，預計需時2天。
被告辜晉豪，被票控一項明知未經批准及同意進行建築工程罪，及一項進行工程，而工程進行方式相當可能導致有人受傷或財產損毀的危險罪。
控方透露將傳召4名證人，包括1位專家證人；辯方指被告會自辯，並稱會爭議被告當時的思想狀態，不會爭議控方的客觀證供。
同案被控的設計師及承建商，早前已認罪，並分別被判罰款共6萬元及20萬元。
案件編號：KTS11159-11160/2024
