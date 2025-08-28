長者醫療券｜再有3間大灣區醫院納入計劃 盧寵茂考慮擴展至福建
撰文：歐陽德浩
出版：更新：
北京大學深圳醫院、南方醫科大學深圳醫院及肇慶市第一人民醫院，由今日（28日）起加入「長者醫療券大灣區試點計劃」，醫務衞生局局長盧寵茂今日（28日）北上深圳視察運作安排。他表示需要循序漸進考慮擴展醫療券，將密切地監察和評估計劃的成效，又指政府已推出「福建計劃」讓長者到當地養老，因此可能考慮將福建納入到長者醫療券計劃內。
長者醫療券邁進大灣區已有10年，當時香港大學深圳醫院成為首間納入醫療券計劃的內地醫院，直至特首李家超在2023年提出「長者醫療券大灣區試點計劃」，短短兩年間已覆蓋大灣區合共9個內地城市，範疇包括非港資的三甲醫院、牙科專業醫療機構等。
盧寵茂︰循序漸進考慮擴展醫療券
北京大學深圳醫院、南方醫科大學深圳醫院及肇慶市第一人民醫院，由今日起加入「長者醫療券大灣區試點計劃」，盧寵茂在深圳視察運作情況後接受傳媒訪問，被問到除了大灣區外，何時擴展至更多城市，他表示需要循序漸進考慮擴展醫療券，將密切地監察和評估計劃的成效，確保醫療券能夠幫到市民。
評估大灣區試點計劃後將做下一步決定
盧寵茂又指，會積極評估計劃擴展至其他城市，考慮因素包括是否香港長者的養老地點，例如福建可能是其中之一。他解釋港府已推出「福建計劃」讓長者到當地養老，因此在評估大灣區試點計劃後，將再做下一步決定。
