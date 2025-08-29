今日新聞8分鐘｜男網友借尿遁逃8萬飯錢｜葵廣巴籍男擾亂秩序提堂

上海街3個月前奪命車禍 警方重組案情 放人形公仔做盲點測試

旺角上海街近亞皆老街今年5月發生奪命車禍。66歲男途人遭一輛由亞皆老街左轉上海街的客貨車撞倒，重創倒地，送院搶救至翌日不治。警方交通部今日（29日）在案發現場重組案情，其間使用涉事客貨車，並擺放人形公仔，據悉是做盲點測試。

葵涌廣場二手書店巴籍男 被控擾亂秩序及襲警 今日西九法院提堂

葵涌廣場一間二手書店的巴基斯坦籍店員，本周三（27日）與顧客爭執，驚動警方調解，結果卻演變成警民衝突，當日警方以涉嫌在「公眾地方作出擾亂秩序行」為將他拘捕。警方稱案件經調查後，疑犯被控一項「公眾地方內擾亂秩序行為」罪及「襲擊執行職責的警務人員」罪，今日（29日）在西九龍裁判法院提堂。

文華東方酒店中菜廳約會 豪食8萬元男子遁逃 31歲女疑受騙報警

中環發生懷疑詐騙案。一名女子疑在網上認識一名男子，雙方在一間知名酒店的餐廳約會時，男方竟在席間「借尿遁」，女方只好自掏腰包，向餐廳付8萬元巨款埋單。女方認為受騙，報警求助。警方指，案件暫列作「詐騙」，正調查事件。

九龍灣車禍｜休班海關攔車被捕 律政司不作刑事檢控 無條件釋放

九龍灣宏基街今年1月3日發生奪命車禍，一輛電單車在宏基街近中央郵件中心對開失事，鐵騎士當場死亡。現場消息指，事發前電單車在宏照道，被交通警員發現懷疑違規，警員隨即響號追截電單車。電單車逃至宏基街時，一名休班海關人員在路中企圖阻擋電單車，電單車隨後失控撞鐵柱，車身斷成兩截，大量碎片散落一地。

該名40歲休班海關人員事後涉嫌「干預汽車」被捕，獲准保釋候查。警方今日（8月28日）回覆查詢表示，警方經進一步調查及徵詢法律意見後，獲律政司通知不會就此案展開刑事檢控程序，該名男子已獲無條件釋放。警方亦已向死因裁判法庭提交調查報告，由死因裁判法庭決定會否展開死因研訊。

尚苑中菜廳請外勞後炒本地工人 勞工處查明屬實 禁申請外勞兩年

補充勞工優化計劃推出近兩年，勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時表示至今收到190宗懷疑僱主聘用外勞後解僱本地員工投訴。勞工處今日（29日）宣布對尚苑宴會廳有限公司經營尚苑中菜廳施加行政制裁，禁其申請輸入外勞兩年。勞工處指，早前接獲投訴，指該公司經優化計劃聘用輸入勞工後解僱本地工人。經調查後，勞工處確定該公司違反優化計劃的規定，故此施加行政制裁。

開學｜2500元學生津貼取消 家長嘆勒緊荷包 育三孩校服費逾千

距離開學尚有3日，有不少家長帶同子女買校服，政府今年9月起取消學生津貼，不少家長大呻開學支出增加。育有三位小朋友的媽媽表示，單計校服支出已達千元以上，形容十分「重皮」，沒有學生津貼後，只能「勒緊荷包」，應付小朋友教育開支。有家長指，小朋友書簿費、校服和課後活動等花費不少，若然維持學生津貼，「有返（津貼）係好啲」。

泰國總理涉違憲案 憲法法院裁定撤職 佩通坦：接受判決

警方昨日（26日）上午接獲尖沙咀廣東道海港城商場負責人報案，指周一（25日）下午發現一幅位於商場內、價值約5萬元的藝術作品不翼而飛，翻查商場閉路電視後，懷疑兩名外籍男女於同日上午盜去該藝術品。

油尖警區刑事調查隊第三隊人員接手調查，經翻查大量閉路電視，鎖定兩名疑犯身份，昨日下午以涉嫌「盜竊」拘捕一名40歲愛爾蘭籍男子及一名32歲菲律賓籍女子。被捕人現正被扣留調查。行動中，人員檢獲被盜去的藝術品及被捕人犯案時身穿的衣物。據悉，有人報稱為收藏藝術品而犯案。

波蘭F-16戰機航空展綵排墜毀機師亡 爆炸現巨大「火龍」｜有片

波蘭軍方8月28日稱，空軍一架F-16戰機在波蘭中部拉多姆（Radom）市為航空展綵排期間墜毀，駕駛涉事軍機的飛行員死亡。

131公斤遊客2.2萬元僱9轎夫抬滑竿上峨眉山 10小時往返42公里

近日，一名體重131.5公斤的遊客在四川峨眉山景區乘坐滑竿上下山，僱用9名轎夫輪流抬行42公里，耗時約10小時，總費用達2.21萬元（人民幣．下同）。事件在網絡引發熱議，網友稱場面「壯觀又豪橫」。