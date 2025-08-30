何永賢：新落成傳統公屋　研引入物管公司與社福機制合作營運方式

今季簡約公屋共提供1,900個單位，另有2,900個回收公屋。房屋局局長何永賢今日（30日）接受電台訪問時表示，簡約公屋是一隻「快速開動的救生艇」，有助減少巿民的輪候時間，有信心實現公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落至4.5年的目標。她又表示，簡約公屋的營運模式是由物業管理公司與社福機構合作負責，會考慮將該管理模式引入至新落成的傳統公屋。



元朗攸壆路簡約公屋3月28日入伙，房屋局局長何永賢到場，與居民迎新居。（何永賢Facebook圖片）

簡約公屋居民輪候公屋平均等2.3年

何永賢接受商台節目《政經星期六》訪問時指，政府致力減少公屋輪候時間，如興建簡約公屋。她以元朗攸壆路的簡約公屋為例，指項目的入住率達100%，入住居民平均輪候公屋的時間為2.3年，可見簡約公屋有助縮減市民輪候公屋的時間，是一隻「快速開動的救生艇」。

房委會昨日（29日）公布最新數據，顯示截至今年6月底，公屋綜合輪候時間為5.1年，較三月底時減少了0.2年。何永賢說，有信心本屆政府可完成公屋綜合輪候時間在2026/27年度回落至4.5年的政策目標。

元朗攸壆路簡約公屋3月28日入伙，至今有1,300伙已派鎖匙。（資料圖片／周令知攝）

稱公屋合約服務成份擴大 中標機會增

何永賢亦稱，現時簡約公屋的營運模式，是由物管公司與社福機構合作營運，當局會考慮在新落成傳統公屋引入類似管理模式。如傳統公屋可將合約的服務成份擴大，或讓營運機構有機會在招標時獲得更高分數，讓他們可以中標。她指希望鼓勵傳統物管公司多與社福機構合作。

此外，何永賢稱政府除加快興建簡約公屋，亦會改善居民的生活質素。她指目前元朗攸壆路簡約公屋的住戶中，有30多名獲營運機構聘請，任職清潔工和保安等，亦有居民獲鄰近學校、廠房、院舍聘用，「大家發現原來在附近就業有很多可能性」。至於牛頭角彩興路項目，則有17名住戶是長者或傷健人士，何永賢指局方正與營運機構商討，安排復康巴士服務。