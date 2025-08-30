向「三中商」網店訂教科書逾月　家長呻開學前向傳媒投訴先發貨

距離九月開學尚餘兩天，有家長向《香港01》投訴，上月初向「三中商」旗下的網上購書平台「一本」訂中學教科書，按條款理應兩周內取貨，卻遲遲未出貨，至本月中僅取得兩本書，訂單九成書尚未有期。投訴人指，曾以不同方式聯絡「一本」，均未獲回覆，而門市則僅代辦發貨，無法提供協助，批評該公司客戶服務欠佳，「好似今次咁如果唔係搵你哋，我諗我都唔知幾時先攞到書」。



一本回覆查詢指，此屬個別個案，「有可能是在物流轉貨中出現遺失問題」，正全力跟進，有關產品會於今天（30日）或之前送到取貨點。一本續指，今年已出貨的課本已超過八成，餘下兩成課本已齊備，並陸續送到取貨點供客戶取貨。



三中商網店一本文化閱讀購物平台。（一本網頁截圖）

有家長向《香港01》求助，他於7月9日在「一本」訂書，為將升讀中三的兒子預購了20本教科書及課本，合共約3000多元。「一本」條款說明會在7至14日內寄送貨物到門市供客人提取。

直至8月中旬，該名家長稱只接獲「一本」通知，可到九龍塘三聯書店提取各一本中文書及故事書，其餘18本則未有到貨。直至29日，距離開學日只餘兩天時間，「一本」的應用程式仍只顯示貨物正在運送至門市途中。

由於「一本」沒有可通話的電話，家長指未能成功聯絡對方；「一本」的手機通訊程式Whatsapp亦無法通電，即使不斷訊查詢，亦一直未有回覆。該名家長曾到門市查詢，希望了解何時可領取餘下書本，門市職員稱僅為客人提供取貨服務，對網店的運作並不清楚。

+ 1

開學前逾八成課本已出貨 餘下兩成陸續出貨

「一本」回覆《香港01》查詢指，經查閱資料後，上述屬「個別個案」，有可能在物流轉貨中出現遺失問題，該客戶早前已透過WhatsApp與其客戶服務部聯絡，公司正全力跟進此個案，有關產品會於今天或之前送到取貨點。

一本又指，今年已出貨的課本已超過八成，餘下兩成課本已齊備，並陸續送到取貨點供客戶取貨，但當中仍可能涉及一些出版社未能供貨或尚未出版之書籍要待到貨後提供。一本最後說，該訂單之情況屬個別個案。

家長：售後服務太低劣 須設聯絡電話方便查詢

該家長批評「一本」的客戶服務欠佳，不接受「遺失了書本」的解釋。他指，訂書後完全不能掌握確切取書日期，公司亦無提供任何有效聯絡方法，令消費者求助無門，十分不公平，直言若非尋求傳媒協助，難以在開學前取得書本，「好似今次咁如果唔係搵你哋，我諗我都唔知幾時先攞到書」。

他表示，在職家長難抽空到門市親自購書，原先希望透過「一本」網上平台，一次過訂書，以節省時間，同時讓兒子提早閱讀部份課本，豈料大批書臨開學前才收到，令他大失所望。他直言，「一本」作為大集團，售後服務太低劣，促公司向客戶提供服務承諾，同時必須提供聯絡電話，以便客戶查詢，並獲有效跟進。

翻查資料，《香港01》2021年曾報道，「三中商」旗下網上購書平台「一本」在臨近開學日（9日1日）時，仍未能向已訂購書本的家長提供教科書。