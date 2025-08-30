政府9月提修例　明年1.25起新登記校車、巴士等都必須配備安全帶

新學年下周一（9月1日）開學，不少學生會坐校車。運輸及物流局局長陳美寶今日（8月30日）在網誌撰文，當局會在9月向立法會提交附屬法例修訂，規定所有新登記的學生服務車輛在2026年1月25日起，必須在乘客座位配備安全帶；在當天或以後新登記的公共及私家巴士(包括專營巴士)的所有乘客座位、私家小巴和貨車的後排乘客座位，還有特別用途車輛的司機和所有乘客座位，都必須配備安全帶。



修例還會規定，由2026年1月25日起同日起，乘客在這些有安全帶的座位，都必須佩戴。



開學在即，陳美寶在網誌表示，在保障香港交通網絡暢通及學童安全的方面，同事下了不少工夫，包括推出法例強制要求私家車使用兒童束縛設備等。而持續改善的士服務質素，亦是該局「功課」之一。

她表示，雖然運輸署在處理開學日的交通安排上經驗豐富，但每年都會認真準備，不會掉以輕心。一如既往，運輸署緊急事故交通協調中心在開學日上午會提升至最高級別的聯合督導模式運作，聯同警方及主要公共運輸營辦商，共同實時監察開學日的交通及公共運輸服務情況。

暑假還有兩天就會結束，同學們是時候準備好上學心情。我想在開學前，與同學作一些分享，大家可能會覺得老土，但道理卻歷久常新--「學如逆水行舟，不進則退」，學無止境，人生亦然。我祝願各位同學在順境時不懈奮進，逆境時迎難而上。這些不僅是我送給同學們的開學錦囊，亦希望與各運輸及物流局、各部門同事，以至交通運輸業界的仝人共勉。 運輸及物流局局長陳美寶

運輸及物流局局長陳美寶表示，在保障香港交通網絡暢通及學童安全的方面，同事下了不少工夫。（直播截圖）

11.1起幼童坐私家車須使用兒童束縛設備

陳美寶提醍駕車接送子女上學的家長、監護人等，當局去年12月向立法會提交有關兒童束縛設備的法例修訂，今年11月1日生效，八歲以下而身高少於1.35米的兒童乘客乘搭私家車時，日後必須使用兒童束縛設備，如兒童安全座椅,「趁着新學年，各位爸爸媽媽記得要做好準備。」

兒童安全椅（圖片來源：運輸處）

2026年1月25日起乘客乘搭有安全帶車輛都必須佩戴

針對乘坐校車的年幼學童的需要，以及現有學生服務車輛的車齡及業界營運環境的最新變化，陳表示會在9月向立法會提交附屬法例修訂，規定所有新登記的學生服務車輛在2026年1月25日起，必須在乘客座位配備安全帶。

修例也會規定在2026年1月25日起，在當天或以後新登記的公共及私家巴士（包括專營巴士）的所有乘客座位、私家小巴和貨車的後排乘客座位，還有特別用途車輛的司機和所有乘客座位，都必須配備安全帶。在同日起，乘客在這些座位必須佩戴安全帶。

運輸署緊急事故交通協調中心在開學日上午會提升至最高級別的聯合督導模式運作。（運輸及物流局局長陳美寶網誌圖片）

對於促進的士質素和駕駛安全方面，陳美寶說「一直未有停步」，7月已向立法會提交修訂規例，規定所有的士必須在車內安裝「三寶」，即包括「車Cam」（車廂攝錄機）、行車記錄儀及GNSS（全球導航衞星系統），以及要求所有的士司機必須提供電子支付方式。立法會的小組委員會已完成審議工作，有關電子支付的規定將於明年4月1日生效，的士亦會在明年開始陸續安裝「三寶」。

2026年4月1日開起，所有的士必須在車內安裝車廂攝錄機、行車記錄儀及全球導航衞星系統，以及要求所有的士司機必須提供電子支付方式。（運輸及物流局局長陳美寶網誌圖片）

十分期待本地電子支付營辦商建構召喚車隊統一平台

陳美寶表示，最近有不少朋友跟她說有試用過的士車隊的服務，有人體驗正面，覺得車隊服務十分優質，但亦有人因叫不到車而感到失望。她表示，樂見有市民樂意試用車隊這個新事物，但當然亦要承認暫時的士車隊服務絕對有改善空間。運輸署會繼續密切監察的士車隊的運作，督促各車隊營辦商積極改善。

陳對於有本地電子支付方式營辦商（八達通），正在建構一個統一平台方便市民召喚車隊的士十分期待。

爭取今年盡快提交網約車規管條例草案

網約車規管方面，相信大家都期待盡快見到立法建議。她表示，正努力積極籌備，有關工作如火如荼，目標爭取今年盡快提交條例草案，方向是以民為本、安全出行。以上種種，都旨在提升服務質量，讓每位乘客都能享受到更方便和舒適的點對點服務體驗。