網約車規管｜01消息：草案9.10立會首讀　車齡要求7年放寬至12年

《香港01》獲悉，政府今日（28日）召開特別行政會議，討論網約車框架的條例，決定將條例草案交給立法會審議，目標9月10日立法會「唞暑」後復會的首次會議上，展開首讀及二讀。當局預料明年上半年通過附屬法例落實車輛牌照數量，下半年開始發牌。據了解，較受爭議的車齡要求會放寬，建議由7年改為12年，以回應業界不滿規管太嚴，可能會窒礙司機入行，甚至退場。



根據網約車規管框架，將對網約車營運平台、司機與車輛分別發牌規管。其中司機與平台牌照數目不設限，有效期五年。平台可自訂車費的同時，政府也考慮向每程車徵費，以及要求平台按旗下車輛數目繳付牌照費。至於車輛牌照，有效期一年，續期最長為五年。最關鍵的車輛牌照會設上限，但數量未定。



網約車。

▼網約車規管框架▼



目標今年內通過網約車規管 料數個網約車平台合資格申請

行政長官李家超早前表明，網約車規管先定下立法框架，再聚焦處理網約車具體發牌數量等較多爭議的技術細節問題。當局目標今季向立法會提交及審議主體法例修訂草案，希望今年內通過。

網約車規管框架提出，平台可因應市場情況自訂車費。政府考慮就每個網約車程要求平台繳交徵費及按旗下車輛數目繳付平台牌照費。（資料圖片）

根據網約車規管框架，將會要求平台符合指定的入場門檻，包括營運經驗、財力證明和資本投入；平台要在港註冊、建立本地管理團隊、車輛和司機須盡職審查、監察服務質素、確保資訊安全，以及向政府提交必需的營運數據，估計日後大概會有數個網約車平台公司能夠符合申請資格和入場門檻，可以在香港提供服務。

另外，會透過為網約車平台、車輛和司機引入牌證要求，惟牌照數量未有定案，料主體法例通過後，以附屬法例形式作處理。

立法會大會會議。（資料圖片）

料立法會9.10首讀網約車規管框架條例草案

立法會正在放暑假休會，原本9月3日復會，惟多名議員要到北京，參與抗戰勝利80周年的閱兵儀式，故立法會9月10日才復會。《香港01》獲悉，有關網約車框架的條例將在當日在立法會會議上首讀及二讀。當局預料明年上半年通過附屬法例落實車輛牌照數量，下半年開始發牌。