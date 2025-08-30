今日新聞8分鐘｜8萬約會23歲男涉詐騙丨警遭騙往柬埔寨傳致電求助

有片｜屯門啟豐商場冒煙噴火 滾滾濃煙湧出湖翠路

今日（30日）上午11時34分，屯門湖翠路138號啟豐商場一個電錶房起火冒煙，有火舌從商場一樓的通風槽噴出，對開的湖翠路煙霧迷漫。消防員接報到場開喉灌救，33分鐘後將火救熄。火警中無人受傷，正調查起火原因。

旺角紋身男伸手入菜檔膠桶搶$470 職員及鄰店老闆合力擒賊

旺角廣東道菜檔有人搶錢。今日（14日）上午8時許，一名男子走到廣東道1052號地下一間菜檔，突然伸手入吊在菜檔門口的膠桶，擸走一叠現金後奪門逃走。菜檔多名女工高呼喝止及追出，鄰近雜貨店老闆見狀亦加入追捕。賊人反抗用力掙脫，連上衣也告甩掉，但最終被擒獲。警方接報趕抵現場將他拘捕，經點算他搶去470元﹐全數追回。

的士車隊｜有司機私下組隊繞平台接客：淨係接公司啲單唔夠交車租

五支的士車隊上月獲政府發牌，現已投入服務一個月。《香港01》發現，有的士車隊司機繞過公司平台，透過私人電話號碼，與不同的士車隊的司機組隊接客，記者今日（29日）下午成功透過電話號碼叫車，前來接客的的士屬星群車隊車輛，未見有出現不按咪錶收費的情況。該名司機稱，倘若只接公司平台安排的訂單，相信連每天1,000元的車租亦難以負擔。被問會否擔心私下組隊接單會受到公司處罰，他說「炒晒我哋囉」。

對於有的士車隊的司機疑繞過平台私下組隊接客，運輸署表示，所有車隊的士司機均受其車隊營辦商管理，車隊營辦商須妥善管理旗下的的士和司機。署方已要求相關車隊提交報告和資料，如發現任何不合規的情況，會要求車隊糾正，確保的士車隊為乘客提供優質服務。

文華東方酒店$8萬約會｜31歲女事主再報警 警拘23歲本地男涉詐騙

文華東方酒店8萬元約會事件引起網民熱議，警方稱女事主昨日（29日）再次到警署報警，經調查後人員同日晚上在將軍澳區以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名23歲姓黃本地男子，並檢獲被捕人懷疑犯案時穿着的衣物，他現正被扣留調查。

消息指，女方透過Telegram認識一名聲稱任職律師、26至27歲的陳姓男子，但警方經調查後拘捕一名23歲黃姓男子。

文華東方酒店約會｜$8萬菜單曝光 鮑魚官燕配$7萬法國頂級香檳

中環五星級酒店內發生懷疑詐騙案，一名31歲女子在網上認識自稱任職律師的男子，雙方昨晚（28日）在文華東方酒店中菜廳約會，不料男方飯後「借尿遁」逃去，女方唯有急召朋友到場「救命」，代為支付8萬元巨額帳單。女方一度認為受騙，並報警求助。這場「天價」約會騙局的菜單曝光，網上流傳據知為該頓晚飯的單據，見到兩人除點了兩份共值4,000多元、有鮑魚、官燕等高級菜式的套餐外，還開了一支價值逾7萬元的法國頂級香檳。

休班警疑致電回警署求助 稱身在柬埔寨 警方已聯絡他並確認安全

有傳一名休班警務人員請假回內地後失蹤，疑被帶往柬埔寨詐騙園區，脫困後致電同僚求助，重案組正接手調查。消息指，該警員由廣西前往柬埔寨，家人因擔心其安全而報警。消息又指，已與相關人員取得聯絡，並確認他正身處柬埔寨，目前安全，將派員到當地協助及進一步了解事件。

李家超落區視察愛東邨 與長者握手：目標就係92歲同你一樣咁精神

行政長官李家超連續第二個周末落區視察，今日（8月30日）早上約10時半，到筲箕灣愛東邨採訪居民。勞福局局長孫玉菡及民政事務局局長麥美娟在場迎接，並陪同李家超到愛旭樓探訪居民，李家超逗留約半小時後落樓，樓再與屋邨其他居民聊天，然後約於11時半離開。期間有不少街坊圍觀及與特首拍照。

李家超將於9月17日發表本年度施政告，他表示，今日主要探訪長者，他又向居民了解對社區設施的要求，並促請他們有事多找關愛隊幫忙。

孫玉菡專訪｜三理由拆解｢高才｣不同｢雙非｣ 零星來港產子無搶資源

首批1.3萬宗已到期高才通申請當中近半不續簽，未來5個月即將多2萬名高才簽證到期。勞工及福利局局長孫玉菡接受《香港01》專訪時說，打聽得知有人找不到心儀工作或有新發展，承認要思考方法接觸不續簽者。不過，對於前特首梁振英多次借「雙非」質疑人才計劃有漏洞，只為拿身份證後回內地，孫玉菡直言「高才」與「雙非」不能同日而語，來港產子「唔排除有，但應該好少」，料屬零星個案。

孫玉菡列舉三個理由，認為人才不會搶佔本地人資源：一、高才學歷好，創造經濟價值；二、高才較年輕，醫療需求低；三、高才不續簽，子女要退學離港，只酌情讓其讀畢該學期。他理解社會擔憂有新人口來港，但呼籲公道看待「佢都付出好大，佢連根拔起嚟到呢度」，坦言人才政策不會一成不變，會動態檢視微調修正。