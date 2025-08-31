聖安娜餅屋太子店新開張推兩餸飯$50　學者料求生︰西餅非必須品

【聖安娜餅屋／結業潮／兩餸飯】近年結業潮已蔓延至各行各業，繼大班麵包西餅早前宣布全線結業後，聖安娜餅屋突然轉型進軍兩餸飯市場。其太子新開張的門店推出韓式兩餸飯，每早11時開始供應，主食可揀選飯或麵，菜式包括吉列炸雞蛋豬排及泡菜煎餅等，附送海帶豆腐湯，更提供堂食座位，原價68元、新開張優惠50元。



有市場系學者表示，全線門店改裝成兩餸飯店，需花費大量資源及時間，相信聖安娜先試水溫，日後再考慮擴展至其他門店。另有經濟學者分析指，本港糕餅市場的競爭激烈，聖安娜因而進攻兩餸飯擴展市場。「返工日日都要食飯，食飯係必須品，但麵包西餅月餅唔係必須品。」



聖安娜餅屋協成行太子中心全新概念店已開幕。（聖安娜餅屋FB圖片）

店內提供現場新鮮製作烘焙食品，包括特色三文治及披薩等。（聖安娜餅屋官網圖片）

聖安娜餅屋太子全新概念店開幕 提供新鮮製作烘焙食品

聖安娜餅屋上周五（29日）在社交媒體公布，協成行太子中心全新概念店開幕，提供現場新鮮製作烘焙食品，包括特色三文治及披薩等，另有即場製作的韓式便當連湯品，新開張期間更推出多款限定優惠。

該店每日早上11時開始供應兩餸飯。（香港兩餸飯關注組影片截圖）

聖安娜韓式兩餸飯新開張優惠50元、原價68元

根據網民最近兩日的分享，原來聖安娜餅屋提到的韓式便當，其實是高級版韓式兩餸飯。帖文顯示，該店每日早上11時開始供應兩餸飯，主食可揀選飯或麵，附送海帶豆腐湯，更提供堂食座位，原價68元、新開張優惠50元。

該店的韓國菜式包括不同口味的泡菜及沙律。（香港兩餸飯關注組影片截圖）

菜式包括泡菜煎餅及醬炸雞塊等

該店提供的菜式包括吉列炸雞蛋豬排、泡菜煎餅、泡菜炒飯、甜辣豬肉、醬炸雞塊、豬肉煎餃及南瓜煎餅等。顧客也可選擇買淨餸，豬肉煎餃、醬炸雞塊及泡菜煎餅，一律售38元3件。

主食可揀選飯或麵，附送海帶豆腐湯，原價68元、新開張優惠50元。（網上圖片）

李兆波料聖安娜擴展市場求生︰麵包西餅月餅唔係必須品

經濟學者李兆波分析指，聖安娜冰皮月餅只屬於時令產品，惟糕餅市場的競爭激烈，包括街坊小店或日本過江龍品牌等，相信聖安娜為了求生進攻兩餸飯擴展業務。他估計聖安娜趁着中秋節前同時推廣兩餸飯及月餅，以達至宣傳效果的最大化。

返工日日都要食飯，食飯係必須品，但麵包西餅月餅唔係必須品。 經濟學者李兆波

經濟學者李兆波。（資料圖片）

殷暉︰聖安娜或先試水溫 日後再擴展至各間門店

恒生大學市場學系高級講師殷暉表示，兩餸飯店需符合食環署相關牌照規定，若全線門店改裝成兩餸飯店，需要花費大量資源及時間，相信聖安娜先試水溫，若有利可圖，日後再考慮擴展至其他門店。

睇落去似試一試呢啲食物好唔好賣，諗下計唔計得掂條數，然後再將業務擴展至其他餅店呢？ 恒生大學市場學系高級講師殷暉

恒大市場系高級講師殷暉。（受訪者提供圖片）

料通過品牌效應吸引內地網紅打卡宣傳

殷暉又指，近年內地旅客來港深度遊，在街頭小巷品嘗平價美食，兩餸飯便是香港其中一個特色。他估計聖安娜目標透過品牌效應，吸引內地網紅打卡宣傳，但最終能否成功刷出一波流量，各界則要拭目以待。