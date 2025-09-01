六旬商人灣仔被擄走勒索案　兩男綁架罪成1人脫罪　案9.19判刑

六旬商人疑涉商業糾紛，在灣仔被推入客貨車被帶走，期間被打及被取走錢包及信用卡等，車上的人並致電其妻子叫她轉賬120萬到指定戶口，惟最後商人的信用卡被人取走約25萬後，便獲准放行。陪審團今(1日)退庭商議後，裁定涉嫌參與事件其中兩人綁架罪成，餘下一人脫罪。同案早前已有一名被告認罪，法官把案押後至9月19日判刑，全部被定罪的被告需還押。



首兩被告分別被衣定綁架罪成

受審的3名被告：胡烱豪(37歲)、莊梓峯(37歲)、蔡家寶(35歲)，被控於2020年7月2至3日，連同他人強行帶走及禁錮男子梁金有，並以武力或欺詐方式，意圖以釋放梁換取贖金或利益。陪審團只裁定胡較嚴重的綁架罪成，莊則被裁定罪責較輕微的交替性綁架罪成，蔡則罪名不成立。

第三被告蔡家寶脫全部罪名。(朱棨新攝)

蔡全部罪名不成立

3名被告另被指同月2日，搶劫梁金有104,452元，及147,470元的據法權產，另劫去梁的4張銀行卡及一部流動電話。3名被告均被裁定這項搶劫罪不成立。即蔡全部罪名不成立。

同案另一被告已認綁架及搶劫罪

同案另有一名歐陽俊雲(40歲)，他在開審前承認搶劫罪，另在審訊期間承認屬交替性的綁架罪。控方庭上透露，胡、莊和歐陽分別有7項、4項和16項案底。

事主在駱克道街市被推上客貨車

控方案情指，事主和胡，及胡的胞弟有商業糾紛，胡要求事主還款不果。2020年7月2日，事主在灣仔駱克道街市外，被人推上一部客貨車。當時莊坐在司機位，胡坐在副駕位置，歐陽和另一人亦在車上。

被牛肉刀拘嚇眼鏡亦打破

胡在車上叫事主還錢，亦有人以牛肉力指嚇。事主被打至流血，眼鏡也被打爛。眾人搶去事主的銀包及銀包內的兩張信用卡。

胡曾致電事主妻索120萬

該車駛至石澳鶴咀時輪胎爆裂。蔡駕駛另一車到來，不知名男子期間離開。眾人等待蔡的車時，胡致電事主妻子，要求事主妻把120萬元存入故的銀行戶口。

蔡稱接通知駕車往接走眾人

蔡駕車抵達並接走眾人。胡和歐陽先後在大潭道和大角咀下車離開。其後，莊和蔡收到指示讓事主離開。閉路電視拍到胡和歐陽曾以事主的信用卡提款。

4被告事後被捕

4名被告其後被捕，胡承認曾向事主追收款，亦曾致電事主妻子，但他否認涉案時身處現場。莊認曾租用涉案客貨車，亦曾在涉案時向一名叫「肥寶」的人士傳送訊息，稱：「點樣搵地方安置」。

警方在車內水樽發現歐陽的指摸

蔡被捕後稱：「唔關我事㗎，係莊梓峯叫我幫手車人，後尾我先知，阿豪佢哋挾咗個阿伯。」警員在涉案客貨車檢獲水樽，水樽驗出歐陽的指紋。

案件編號：HCCC269/2023