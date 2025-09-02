馬會行政總裁：28%投注額來自海外　將設親子設施讓兒童親近馬匹

新馬季將在周日（7日）開鑼，沙田馬場的兩個新設施「連薈」及「天馬驛」將投入服務，又將在下一階段額外投放40億港元改造馬場。香港賽馬會行政總裁應家柏表示，有信心兩個設施可以吸引年輕一代進場。他又指，目前馬會28%的投注額來自海外，約有10%至20%的旅客在港見證大型賽馬賽事。他指，馬會希望讓兒童有機會親近馬匹，將會在來年4月開放的「小馬大本營」，讓家庭客在賽馬日可以進內參觀，但會確保他們不能接觸到賭博設施。



香港賽馬會行政總裁應家柏（陳葦慈攝）

左起：香港賽馬會委任侯德洋先生為客戶策略、體驗及創新事務執行總監侯德洋、香港賽馬會行政總裁應家柏、香港賽馬會物業部總監陳翊銘（陳葦慈攝）

新馬季將會在本月7日開鑼，位於沙田馬場看台第二座的新設施「連薈」及「天馬驛」將投入服務。應家柏表示，有信心兩個設施可以吸引年輕一代進場，「If I would not be convinced, we would not invest the money（如果我沒有被說服，我們就不會投資這筆資金）」。他認為，賽馬對很多人來說都較難以理解，故馬會要舉辦如「快活星期三」的活動，讓其更易於明白。

入場觀賽馬旅客佔10%至20%

馬場在上個馬季共錄得170萬入場人士，當中包括超過195,000名內地旅客。應家柏表示，馬會致力推廣香港賽馬全球化，現已將其拓展至全球29個國家，讓支持者不再局限於香港。他指目前28%的投注額來自海外，又提到約有10%至20%的旅客在港見證大型賽馬賽事。

馬會已投入逾100億港元，進行為期多年的馬場發展大綱，系統性地活化沙田及跑馬地馬場，並計劃在下一階段額外投放40億港元改造馬場。被問及新一個馬季的投注額，應家柏對此表示樂觀，但指馬會在規劃時不只是看一個賽季，而是著眼於未來3至5年的長遠發展。他提到在過去往投資馬匹的人士曾減少10%至15%，以致馬匹的數量減少約10%，但經一系列措施後，馬匹的數量現時創下新高。

應家柏又說，馬會希望讓兒童有機會親近馬匹，當中的第一步便是打造一個全家合適的環境，他提到即將在2026年4月開放的「小馬大本營」，讓家庭客在賽馬日可以進內參觀，但會確保他們不會接觸到賭博設施。