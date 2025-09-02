今日新聞8分鐘｜癌婦兒質疑院方講大話｜女子遭非禮力阻男子逃走

屯門怡樂花園火警｜起因有可疑 警列縱火調查與墮斃男子關係

屯門怡樂花園2分鐘內發生火警及墮樓事件，警方將火警列作「縱火」，並調查與墮斃男子關係。據了解屋內發現懷疑遺書，火警起因有可疑。

今日（2日）凌晨4時49分，怡樂花園一座高層單位發生火警，消防破門入屋並射水灌救，120名住客疏散。2分鐘後保安報案指一名男子，倒臥在怡樂花園第一座與第二座之間位置，懷疑高處墮下死亡，清晨死者家屬到現場認屍。

警暑假掃蕩中區拘19人最細15歲 檢49粒依托咪酯 山頂黑的收傳票

在過去的暑假長假期中，有大小不同的消遣活動在中區娛樂場所一帶舉行。中區警區除在有關活動的舉辦地點進行人群及交通管制外，亦於附近一帶進行代號「匯流」的反罪惡行動，以保護青少年及打擊相關罪行，包括毒品及濫藥等非法活動，以及警惕區內酒吧及商鋪不得售賣或供應酒類商品予18歲以下人士。行動中警方共拘捕19人，當中最年輕的被捕人僅15歲。

清水灣道的士疑切線遭私家車撞尾翻側 私家車女司機男乘客棄車逃

清水灣道發生涉及不顧而去車禍。周一（9月1日）晚上11時許，據報一輛的士沿清水灣道往西貢方向行駛，當駛至井欄樹對開巴士分站落客後，隨即切線離開。此時，一輛白色奧迪私家車剛好沿慢線駛至，疑收掣不及撞向的士車尾。由於衝力甚猛，的士被私家車車頭剷起並「打白鴿轉」，全車向左翻側、車頭指向九龍方向，擱在快線旁的路中分隔鐵欄旁。

女子港鐵疑遭非禮 報警阻男子逃走 發文：做咗人生最勇敢嘅決定

網上社交平台Threads流傳一則帖文及短片，帖中女事主指昨日（1日）下午在港鐵車廂內，遭一名男子在上落車人潮中以手觸摸臀部非禮，她不值男子所為，即場喝問對方「摸乜野？」豈料男子竟說是事主「將個pat pat（臀部）挨落佢度」。事主最終決定報警，並一路阻上男子離開現場，她形容自己「做咗人生最勇敢嘅決定」。

事件曝光後，引起大量網民關注與熱議，多名網民大讚事主勇敢，「你好勇敢，雖然唔知警察會唔會落charge（落案起訴），但你保護自己係啱嘅」、「勇敢，小妹妹你應該挺身保護自己」。

將軍澳醫院癌婦術後亡 兒子盼獨立調查 質疑失誤變口誤實為掩錯

將軍澳醫院一名末期胰臟癌女病人2月接受手術後離世，兒子其後收到匿名電話及信件，指控主刀醫生疏忽。將軍澳醫院周一（1日）在記者會指主刀醫生曾向家屬認「個人失誤」說法不恰當，又指同場另一顧問醫生已糾正為「已知併發症」。

病人兒子張先生接受《香港01》電話訪問時質疑院方周一記者會說法失實，張指4月與醫院首次會面，主刀醫生承認事件屬個人錯誤時，在旁顧問醫生沒有糾正，兩人更鞠躬致歉。張先生強調公開事件非為賠償，而是希望尋求真相，盼有透明的獨立調查：「你（院方）𠵱家同我講係口誤？定係有心隱瞞呢件事、想掩蓋？」

K11甜品舖遭獨行賊1分鐘竊千元 店家：搵到呢個人半年免費食大福

尖沙咀K11商場發生盜竊案。周一（9月1日）下午5時19分，警方接獲K11商場保安報案，指商場內一家甜品舖失竊。警方到場調查，初步得悉該店舖內有一條收銀機鎖匙、一個袋、及收銀機內1,420元現金不翼而飛。警方將案件列作「盜竊」，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進，暫時未有人被捕。

涉事甜品店名為「Just for Mochi by 小正大福」，專賣大福、麻糬等甜點。該店家事後在網上發文「緝兇」，希望能尋獲該名賊人，直言：「如果大家可以，麻煩幫我share開去，當係協助查案，小店比唔到重酬，但如果可以幫搵到呢個人，半年免費食大福。」

海關警方聯多地部門打擊「飛機豬」拘96人 檢逾噸毒品值$4.79億

隨疫後復常，訪港旅客人數不斷攀升，加上預計暑假期間出入境活動變得頻繁，毒販集團利用機場繁忙的情況，企圖以「飛機豬」模式將毒品從世界各地偷運至香港。為應對此趨勢，香港海關與警務處在今年6月至8月期間，聯同內地及海外多個執法機構，展開為期3個月、代號為「勇擊」的聯合執法行動。

在行動期間，香港海關與警務處聯同內地及海外執法部門，在相關機場與地區成功偵破74宗以香港為目的地的航空旅客販毒案件，共緝獲約1,219公斤懷疑毒品，市值約4.79億港元。主要毒品種類包括622公斤大麻、280公斤氯胺酮、200公斤可卡因、85公斤冰毒、29公斤海洛英及2公斤搖頭丸。行動中，共拘捕96名不同國籍的人，年齡介乎16至69歲。

中國閱兵｜普京會晤習近平 北京宣布對俄羅斯試行免簽證入境

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪華，9月2日與中國國家主席習近平舉行會談後，中國外交部2日表示，為進一步便利中外人員往來，中方決定擴大免簽國家範圍，自2025年9月15日至2026年9月14日，對俄羅斯持普通護照人員試行免簽政策。

中國閱兵｜天安門廣場最新航拍畫面曝光 觀禮台呈3個｢人｣字

《央視新聞》報道，9月3日，九三盛大閱兵將在天安門廣場舉行。目前，天安門廣場年號台整體亮相，天安門廣場核心區佈置基本就緒。