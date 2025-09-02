將軍澳醫院癌婦術後亡　兒子盼獨立調查　質疑失誤變口誤實為掩錯

將軍澳醫院一名末期胰臟癌女病人2月接受手術後離世，兒子其後收到匿名電話及信件，指控主刀醫生疏忽。將軍澳醫院周一（1日）在記者會指主刀醫生曾向家屬認「個人失誤」說法不恰當，又指同場另一顧問醫生已糾正為「已知併發症」。



病人兒子張先生接受《香港01》電話訪問時質疑院方周一記者會說法失實，張指4月與醫院首次會面，主刀醫生承認事件屬個人錯誤時，在旁顧問醫生沒有糾正，兩人更鞠躬致歉。張先生強調公開事件非為賠償，而是希望尋求真相，盼有透明的獨立調查：「你（院方）𠵱家同我講係口誤？定係有心隱瞞呢件事、想掩蓋？」



將軍澳醫院一名末期胰臟癌女病人今年2月接受手術後離世，及後其兒子收到匿名電話及信件，包含該病人及其他病人的醫院內部文件，指控操刀洪醫生有醫療疏忽。（羅國輝攝）

周一記者會上，將軍澳醫院行政總監袁家兒承認為張母進行手術的洪姓女醫生，在張母死亡後與家一次會面中，承認事件屬其「個人失誤」，但醫院認為該說法不恰當，同一會議上有顧問醫生糾正其說法。

以院方嘅角度，我哋都覺得當其時主治醫生以「個人失誤」去形容係並不恰當…… 我哋嘅同事係真係講咗係「個人失誤」，但係喺嗰個會面入面，有另一位顧問醫生已經係糾正咗係一個「Known Complication」，即係已知併發症。 將軍澳醫院行政總監袁家兒

家屬質疑醫院說法失實 稱顧問醫生無糾正主刀說法

然而，張先生接受《香港01》訪問時質疑院方說法失實，他指4，月與醫院首次會面，院方初時確實提及病人出現併發症，其後洪醫生承認事件屬個人錯誤，在旁的顧問醫生卻沒有糾正洪的說法，兩位醫生更向家屬鞠躬致歉。

張說：「（醫院）約見病人家屬之前，唔係應該傾好咗、內部定性咗（是否涉及醫療失誤）先架咩？......佢哋（醫生）攞住好大疉醫療文件畀我......你（院方）而家同我講係口誤？定係你有心隱瞞呢件事、想掩蓋？」

將軍澳醫院。（羅國輝攝）

質疑手術同意書無提併發症死亡風險

張又質疑手術同意書無提及或出現該併發症，醫生手術前亦無解釋併發症的死亡風險，「如果你有講到（風險），我又同意（做手術），我會覺得呢個係併發症；但你無提及，出現呢啲情況我就覺得係醫療失誤。」

他指手術同意書列明的風險，與張母離世後醫院向家屬提供書面回覆所提到的風險不同。手術同意書僅提及有機會出現腸道出血、腸道穿孔、心肺併發症等風險；惟其後院方向家屬提供的書面回覆，卻提到「周邊結構包括內臟及血管損傷及死亡等，均屬超聲波引導下膽道引流術，以致可能出現的病發風險。」

院方直至家屬收「匿名舉報」前無提失誤

他指張母2月離世，院方一直無提及涉醫療失誤；一個月後，張接獲匿名舉報電話及信件，致電醫院詢問後才獲安排首次會面，揭發事件。他說醫院在家屬投訴後才呈報醫管局，質疑對方有意隱瞞事件。

手術同意書疑現冒簽 院方指該文件未曾使用

張又質疑醫院出現嚴重行政失當，起初翻查張母親病歷紀錄，發現五份手術同意書中有一份簽名與母親平日簽名習慣不符，懷疑有人冒簽。他曾向醫院提及事件，院方卻指該手術同意書因內容錯漏未曾使用過，不應給予家屬；其後院方展示另一張印有「正確簽名」的有效手術同意書，惟家屬申請病歷紀錄時，醫院從未提供該文件。

張於7月曾就冒簽事件到警署報案，至媒體公開事件後，警方以有犯罪或不誠實意圖取用電腦罪拘捕兩位醫生，始通知張先生到警署錄口供。

公開事件非為賠償而是希望尋求真相

張先生澄清，公開事件非為「搏賠償」，因張母年紀老邁、患胰臟癌，賠償金額不多，但認希望尋求真相，有透明的獨立調查。