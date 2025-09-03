中電向逾2100名基層學生送贈iPad　電子學習支援計劃連續4年推行

中華電力有限公司今年再度推出「電子學習支援計劃」，並與津貼小學議會、香港中文中學聯會、港專學院及職業訓練局合作，為逾2,100名來自基層家庭的小學、中學和大專院校學生，送贈全新平板電腦（iPad）以支援電子學習需要。



中華電力企業發展總裁莊偉茵女士(中)向參與學生派發全新電子學習器材。（中電提供圖片）

累計超過7,000名學生受惠

中電義工隊於暑期結束前舉辦活動日，安排受惠中學生參與編程工作坊，運用全新iPad學習製作智能風扇，啟發學生思考如何善用科技改善生活，推動節能減碳，為環保出一分力。

中華電力企業發展總裁莊偉茵女士表示，在中電社區節能基金的支持下，「電子學習支援計劃」已連續第4年推行，累計撥款逾2,200萬港元，受惠學生超過7,000人。數碼轉型正在改變學習模式，透過向有需要的學生提供電子學習器材設備，希望他們能夠配合學校課程，以科技開拓知識領域，同時享受電子學習的便利與樂趣。

中華電力企業發展總裁莊偉茵女士感謝合作機構支持中電「電子學習支援計劃」，協助分配電子學習器材給逾2,100名有需要的學生。（中電提供圖片）

計劃合作夥伴之一香港中文中學聯會主席梁冠芬校長表示，推動教育數碼化已成為本港教育政策的重要方向，而中華電力的「電子學習支援計劃」正好回應了這一發展趨勢，尤其在支援基層學生方面發揮關鍵作用。

基督教香港信義會信義中學陳永媛同學表示，電子學習器材不但提升學習效率，更為學習過程增添趣味。「現在有了自己的iPad，可以隨時上網學習及搜尋資料，日後亦會多運用人工智能工具整理筆記，分析課本內容，令學習變得事半功倍」。