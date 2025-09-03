癌婦將軍澳醫院新手術後亡　專科醫生：手術需豐富經驗及充足評估

將軍澳醫院一名末期胰臟癌女病人2月接受手術後離世，兒子其後收到匿名電話及信件，指控主刀醫生疏忽。據了解，病人當時曾進行的兩個手術，分別為內窺鏡逆行胰膽管造影術（ERCP）及超聲波內窺鏡引導下膽管十二指腸引流術（ECDS或EUS-CDS）。



有腸胃肝臟科醫生表示，EUS-CDS手術用於是指透過利用超聲波內窺鏡協助，用導管貫穿十二指腸及膽管，幫助引流膽汁。他提到手術死亡率約為2%，但強調手術需要豐富經驗，亦須有充足的事前評估。



操刀手術的醫生曾向病人家屬承認，未能成功放置支架導致病人出血。該名醫生認為，不能單一事件判斷是否醫療失誤，要視乎操刀醫生或醫院的整體手術成功率，亦要視乎其他因素。他建議病人家屬若對醫管局的調查有質疑，可向醫務委員會投訴。



將軍澳醫院一名末期胰臟癌女病人2月接受手術後離世，兒子其後收到匿名電話及信件，指控主刀醫生疏忽。（資料圖片/羅國輝攝）

將軍澳醫院。（資料圖片/羅國輝攝）

新膽管引流術十多年引入香港 屬頗高風險侵入性手術

據病人家屬早前向《香港01》透露，病人入院後，首先進行內窺鏡逆行胰膽管造影術（ERCP）失敗後，翌日再進行另一項手術，之後因肝動脈出血離世。

早前有電視節目曾展示過病人的「內窺鏡檢查紀錄」。有不願具名的腸胃肝臟科醫生表示，從現有資料，第二項手術為超聲波內窺鏡引導下膽管十二指腸引流術（ECDS或EUS-CDS）。據中文大學醫學院網頁，該技術由中大十多年前引入到香港，主要用於治療惡性膽管阻塞，而相較傳統所採用的ERCP，「ECDS技術成功率更優越，治療時間更短。」

該名醫生解釋，EUS-CDS是頗高風險的侵入性手術，醫生需要在超聲波引導下，刺穿十二指腸壁，再穿入膽管，「好似『篤』魚蛋咁樣，將成串嘢用導管貫穿」，令膽管裡的膽汁可引流到十二指腸。

ECDS由中大十多年前引入到香港，主要用於治療惡性膽管阻塞，成功率較傳統所採用的ERCP技術高。（中大醫學院圖片）

醫生需在事前造影檢查膽管、血管和周邊器官結構

該醫生又強調，進行EUS-CDS前，醫生需要評估多項指標才能決定是否進行膽管引流手術，包括膽紅素水平、肝功能受損程度、有否膽管敗血症狀如發高燒、白血球和發炎指數是否異常升高等，並要先進行電腦掃描或磁力共振等體外造影檢查。

不過他提到，通常絕大部分病人在有計劃進行手術的情況下，事先會決定好ERCP還是EUS-CDS，醫生理應在事前的造影檢查，了解膽管、血管和周邊器官的結構適合進行何種手術。

新型手術死亡率約2% 肝動脈出血屬已知風險之

醫生表示，EUS-CDS的死亡率約2%，30日內不良事件發生率約15%至20%。惟他強調，這類手術需要豐富經驗，「根據絕大部分世界性共識，如果一間醫院一年進行少過幾十宗同類手術，病人出現併發症機率會唔尋常地高。」

至於手術導致肝動脈出血離世，醫生指肝動脈出血確實是EUS-CDS的已知風險之一。他解釋，膽管與十二指之間有肝動脈等血管，若病人本身有動脈瘤，即血管異常擴張，會增加被刺中的風險，亦是需要事前檢查的原因。

今次事件其中一個焦點，是操刀手術的醫生曾向病人家屬承認，未能成功放置支架導致病人出血。據中大醫學院，成功在正確的膽管位置放置金屬支架的「技術成功率」約為96%。該醫生曾表示，按現實數據，技術成功率略低，大約有八至九成。

未能成功放置支架又能否界定為「醫療失誤」？該名醫生表示，單憑一宗個案難以斷定，要視乎操刀醫生或醫院的整體手術成功率，又指若過往有相當成功率，但單單出現一宗事故，只可以算是「唔好彩」。

如果有一位醫生，佢嘅成功率只係誇張啲講一成，佢喺中間過程裏面，一係佢選擇咗大量唔適合做呢個手術（的病人）而夾硬去做，所謂叫做練手，一係根本佢唔具備呢方面嘅技術，而去勉強做一啲本身應該做得到嘅病人。 腸胃肝臟科醫生

家屬若對醫管局的調查有質疑 可向醫務委員會投訴

不過，醫生強調，是否醫療失誤不能只檢視單一事件，除了手術期間技術上出錯，病患到底有否需要進行手術、如何作出決定、治療決定的合理性、手術方式的選擇過程等，都是考慮因素。

對於是否需要就事件展開獨立調查，該醫生指這類調查需要時間，明白家屬期間或會不開心、想盡快知道真相，但要將事件調查清楚，要抽絲剝繭，「有時候真係會拖幾年」。他建議病人家屬若對醫管局的調查有質疑，可向醫務委員會投訴，指其調查獨立於醫管局，「完全獨立分開」。