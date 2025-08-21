偷拍群組調查｜記者追查揭眾多網站未被搗破　中學生成主要受害者

商場、地鐵、圖書館自修室、甚至泳池、體育館更衣室等公眾地方，全是偷拍的高危地點。警方網罪科周四（8月21日）搗破一個偷拍集團，會員人數高達近9,000人，拘捕10名男女，但原來只是冰山一角。

《香港01》記者追查數月，潛入多個偷拍群組，均未被警方搗破。這些群組以加密貨幣招攬會員，付款購買偷拍圖片，至少有過千名男、女受害者，包括未成年學生，當中八成被偷拍的是女學生，約80名女學生清楚見到樣貌及裙底，部份更附有被偷拍者的社交媒體或個人資料。記者曾聯絡涉事學校，有學校高層認出部份被偷拍學生的身份，表示震驚，認為事件性質嚴重，將尋求警方協助。



記者追查數月，潛入多個偷拍群組，至少過千男女受害。

警方網罪科周四（21日）搗破一個偷拍集團，會員人數高達近9,000人，拘捕10名男女，包括主腦夫婦、協助洗黑錢的家人及4名負責偷拍及提供相片的骨幹。該個公開群組營運長達三年，由骨幹成員提供偷拍女性的相片及影片，犯罪得益高達400萬元。

每季設新群組 會員只收虛幣

《香港01》花數個月調查，潛入數個社交通訊軟件的偷拍群組，這些群組均不是警方是次搗破的。當中有兩個群組有設計一模一樣的香港偷拍網站，一個隨街偷拍不同的女性，另一個就專門偷拍穿校服的女學生，網站更按照衣着、身材分門別類吸引人，並以加密貨幣做付費會員，網站還詳細教你如何買幣成為會員。

該兩個頻道會員有兩級制，每季會有一個新設的群組擺放新的偷拍相片，較便宜的200元會籍，只可觀看一個季度的群組。收費900元的高級會員，則可以觀看頻道成立三年以來的所有偷拍圖片及影片，記者發現這類群組至少有20個。

記者潛入多個群組，有群組全是偷拍女學生的高清照片。(李振邦攝）

記者潛入多個群組 有學生被全程尾隨偷拍

記者獲得其中三個群組的連結，每個群組追蹤人數約280至420人不等，在2022年已發布偷拍相片，更指舊有群組曾「被無聊人舉報」，成立時間或許更加早。

群組管理員每隔一兩日就會上載偷拍照片的預覽圖，身穿校服的女學生是重災區，部份見到學生的樣貌及裙底來吸引會員再付款，定價由港幣70元至1000元不等，只收加密貨幣。

估計受害人數多達1000至2000人

記者統計有近500名身穿校服的女學生被偷拍，被偷拍的學生至少來自十多間學校。部份更是身穿初中校服，拍攝地點除了商場、餐廳、車廂、車站，甚至還有圖書館。其中一套偷拍照片，偷拍者一直尾隨受害人拍攝，由月台去到車廂，再尾隨受害人下車追蹤拍攝。

單是記者調查的群組，已能點算出受害女性逾580人，當中八成多是學生。若以20個群組估算，受害人數可達1,000至2,000人。

記者潛入多個偷拍群組，發現多名學生受害。（設計圖片 / 李振邦攝）

有教師辨認到受害學生 高層教職員：非常震驚

記者接觸到部份學校的管理層，通知校方有學生被偷拍，為免對學生造成二次傷害，記者與學校溝通過後，決定不公開校名，教職員亦匿名受訪。幾個教職員看過相片後均表示非常震驚，擔心學生的心理健康成長，有老師更辨認到受害女生的身份。

有受害者所屬的學校的高層教職員表示，偷拍者將受害者的裙底及樣貌放上網，是嚴重侵犯他人私隱：「照片令她們（學生）讓一些有特別癖好的人去注視，這樣對學生很傷害及很不尊重。」他認為事件性質嚴重，將會找當區的警民關係科尋求協助，盼逼使這些群組將照片下架，並將偷拍者繩之於法。

群組管理員會將偷拍學生的照片上載至群組，部份設預覽圖，明碼實價供人購買。（李振邦攝）

另一間受害者所屬的學校稱，對事件感震驚，心痛自己學校的學生成為受害者：「我們整個香港都很努力的去保護兒童，實在不能接受社會某些自私的份子，為一己私欲，傷害身邊的學童，破壞社會秩序。」學校指，將會積極配合警方行動，肩負起保護學生的責任。

學校表示會積極配合警方行動，肩負保護學生的責任，讓受影響的學生得到情緒支援，如果同學有需要，學校會陪同報警，與同學共同渡過事件。長遠而言，則會增加學生自我保護意識，教育學生如果在公眾地方遇到或懷疑遇到類似事件，應如何應對及保護自己。

警方回應01偵查報道：1月接報暫未有人被捕

就《香港01》記者調查的偷拍女性群組，警方回覆稱，1月接獲報案，指懷疑有人將偷拍照片上載至一網站發售謀利，案件交由黃大仙警區刑事部跟進，暫未有人被捕。警方稱，偷拍他人私密部位或在網上發布他人的私密影像，可能會干犯「窺淫」相關罪行，最高可被判監禁五年。