偷拍群組調查｜七成男同志曾發情慾短訊　影像流出反遭嘲諷公審

《香港01》偷拍群組調查報道，除了找到裙底、更衣室偷拍網站，還有大量來自私密影，有性行為中被偷拍，或私下分享的相片或影片，亦有很多是男同志交友app發放的「情慾短訊」（sexting）的截圖。一直研究交友app的香港中文大學新聞與傳播學院客座副教授陳力深，曾發表論文，調查指六七成的香港和台灣男同志，曾發送情慾短訊，他認為2025年這個年代，社會應接受這會是正常、必然的事，若有私密照流出，不應歸咎、指責受害者。

他亦引伸討論「南京紅姐」事件，公眾卻狂歡取笑「來都來了」，指責受害人或「約炮」行為。他認為討論走錯方向源於獵奇、歸咎受害者文化，社會需要長遠性別平等教育，才能保護受害人。



《香港01》記者「偷拍群組調查」系列報道中發現，有專門針對男性的偷拍群組，販售泳池更衣室偷拍裸照，或從交友app中截圖的私密照片。（香港01）

67.3%香港男同志有發情慾短訊 平均4人

陳力深博士是悉尼大學數碼文化講師及中大新聞與傳播學院客座副教授，他一直有研究交友軟件的使用狀況。

他2023年發表的研究數據，分別訪問了355名香港及448名台灣的18至34歲男同志，有67.3%的香港男同志和74.3%的台灣男同志，過去三個月至少有一位sexting（情慾短訊）的對象；發送情慾短訊對象的數量上，香港的平均數約為4人，台灣則為4.5人，兩者差異不大。

數碼時代必然 勿道德綁架

「如果我們接受『sexting』（情慾短訊），在2025年這個時代，整個社會都有數碼媒體，你的生活都不能與數碼媒體沒有關係，我們要接受這件事是正常、必然。」陳力深說，大眾應思考在此情況下，是否要去歸咎受害人這麼不小心，去分享相片給一個有情感投射的人呢。

他分析男同志sexting有三大原因：尋求刺激、肌肉崇拜、對同志身份的肯定，對身份愈肯定，就愈相信即使相片不幸外洩，對自身的衝擊會較少。

他建議當發現某人的私密影像流出，不應覺得這件事很奇怪，亦不應怪責受害者當初為何「不小心」、「無腦」、「被騙」，而是應該歸咎為何將圖片或影像給的對方，沒有守當時的信用，將影像圖片公開出來。他認為無論受害者的性別或性取向，都要有同理心，社會不要糾結私德或道德綁架，有助受害者走出陰霾。

學者調查發現，在香港和台灣，約有七成男同志曾發送「情慾短訊」（sexting）。圖為男同志交友app。（李振邦攝）

「紅姐」狂歡背後

陳力深受訪時，亦有引伸討論「南京紅姐」事件。事件7月曝光，一名男扮女裝的38歲南京人「紅姐」，長期免費向男性提供性服務，整個過程被偷拍和暗中販售。不過社會討論焦點，卻非加害者，而是受害人，甚至狂歡取笑「來都來了」。

陳力深說，事件觸及了兩個讓公眾震驚的層面：社會才俊也會「約炮」，以及發現對象並非原生女性後仍會繼續。他認為事件核心是一宗未經當事人同意，將性行為影片非法販賣和散播的嚴重罪行，討論的重點理應是譴責並追究發布者的責任，而非討論私生活細節，社會需要長遠性別平等教育，才能保護受害人。

2025年7月27日，灣仔會展舉行的動漫節，有人cosplay扮演「南京紅姐」。（資料圖片 / 廖雁雄攝）

朋友泳池被偷拍後上載至X販售 聲稱報警不受理

《香港01》「偷拍群組調查報道」系列之一，是發現有人將泳池偷拍照、情慾短訊截圖，放上Google Drive雲端硬碟上販售。陳力深說，他朋友曾在泳池被偷拍後，發現照片被放上記者發現的Google Drive中。

「他在香港公眾泳池游水後，在更衣室換衫，當刻已經感覺到有人偷拍，當時不會太為意，之後有朋友告訴他，相片被發布在X（Twitter）賬號，和Google Drive再分享。」陳力深說朋友報警，但警方說找不到對方是誰就不受理，「朋友說若公眾泳池入口的閉路電視，就會認得出是誰，但警方都是說不會受理。」

香港01「偷拍群組調查報道」，發現有人販售在泳池、體育館男更衣室偷拍照，部份跟附有受害人社交媒體資料。（香港01製圖）

不願報警因社會習慣譴責受害人

受害者未必願意報警，原因也是回到社會問題，陳力深分析，受害人會覺得報警及傳媒報道後，社會首先會去懷疑或譴責的是受害的人，即使在泳池被偷拍，也會質疑為何不立刻阻止等。

根據立法會文件，發布源自窺淫或非法拍攝所得的私密影像，四年來只有21宗報案，最後只有5人被檢控，但單計記者在系列報道找到的受害人就有過千人。

