偷拍群組調查｜記者臥底群組囂張回應　警方搗破集團已另起爐灶

警方網罪科早前搗破一個會員人數高達近9,000人的偷拍集團，拘捕10名男女，並封鎖涉事群組；《香港01》亦獨家揭發，還有多個未被警方搗破偷拍網站及群組，受害者達過千人。可是這些群組被揭發後，有人備份另起爐灶繼續運作，標價1,700元可買逾萬張偷拍相片及影片，更有群組囂張引述《香港01》報道，稱偷拍內容「獲記者認證」。

警方稱會繼續搜集情報，打擊相關網上犯罪活動。



【偷拍群組調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】

記者調查的群組上載不少校服女學生的偷拍照，群組管理員在報道刊出後宣布關閉網站，但群組及付費網站不受影響。（telegram群組截圖）

警方網罪科上周四（21日）搗破一個偷拍集團，會員人數高達近9000人，拘捕10名男女，並封鎖該群組。《香港01》同日亦獨家刊登調查報道，揭發有群組、網站偷拍男性及女性，受害人有男有女，人數過千。

被報道後關閉網站但續更新 管理員籲入後備群

報道刊出後，記者調查的偷拍群組宣佈關閉網站「低調一下」，但稱telegram群組及付費買相買片的網站更新不受影響，呼籲會員加入後備群組，以免失聯。群組付費買相的網站，至今仍運作。

警方搗破偷拍集團及《香港01》調查報道均在上周四（21日）刊出，有網民同日開設了備份群組。（telegram群組截圖）

備份已曝光、警封鎖群組 另起爐灶收會員

《香港01》發現，在警方搗破偷拍集團及記者的調查報道刊出後，有網民同日在telegram開設了備份群組，販售備份自警方及記者調查的群組的相片及影片等，涉及8,300條短片、3,900張圖片。

新群組更發訊息引用《香港01》報道，稱他們有售報道中提及的偷拍學生內容，形容「獲香港01認證」。

備份群組引用《香港01》調查報道，稱有售報道中提及的偷拍學生內容，形容「獲《香港01》認證」。（telegram群組截圖）

群組管理員自稱，與警方搗破的群組沒關係，只是備份了群組的相片及影片內容，加了一些新片段，因此「開心分享」，以免頻道被封鎖後沒了相片及影片。

新群組的運作模式，同樣是以加密貨幣收會員，管理員一次過賣所有備份內容，收220泰達幣（USDT），折合約1718港元。短短四日，已有300多人追蹤。

公開群組與四年前被捕的偷拍網管理員同名，疑上載並販售四年前該網站的備份偷拍照。（telegram群組截圖）

四年前男子罪成判感化 續有備份照

此外《香港01》早在2020年，曾揭發一個有逾4萬會員的偷拍網站。網站被《香港01》踢爆後一年多，網站主腦及拍攝者被捕，最後一名當時33歲的男子被起訴兩項「破壞公眾體統」罪，罪名成立，被判接受十二個月感化令。

記者發現，有去年成立的公開群組，與四年前被捕的偷拍網管理員同名，懷疑上載並販售該網站的備份偷拍照，至今有2291人追蹤。

對於有人不停備份偷拍照片，再另設群組公然分享甚至販售內容，《香港01》向警方查詢，會否調查相關的備份偷拍群組。警方回覆，稱會繼續搜集情報，及採取果斷執法行動，打擊相關網上犯罪活動。

【偷拍群組調查・專頁】

【01偵查YouTube Playlist】