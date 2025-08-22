尋歡勝地重建！恒地香檳大廈B座申建單幢式酒店　提供159間客房

昔日為「黃賭毒」尋歡勝地的尖沙咀香檳大廈，其中B座大廈於2023年11月獲恒地（0012）以17.28億元統一業權後，發展商最新向城規會申請重建為一幢35層高的酒店，提供159個房間，並設33個停車位。



涉及的物業為九龍尖沙咀金巴利道16號香檳大廈B座，現時地盤面積約12,283平方呎，地皮劃作商業(6)用途。是次大廈向城規會申請略為放寬建築物高度及地積比率限制，以作准許的酒店用途。

大廈計劃將可建地積比率提高至15倍，以及將建築高度限制放寬至140米主水平基準以上；涉及總樓面面積約184,249平方呎，以興建一幢設有兩層地庫的酒店，合共提供159個房間以及33個停車位。項目預計在2029或2030年落成。

九龍尖沙咀金巴利道16號香檳大廈B座。

設有食肆及會議室、19樓至37樓為客房

規劃文件顯示，酒店全幢樓高37層包括兩層地庫，當中1至5樓為食肆，6至9樓屬於會議室，11至17樓為多功能廳，酒店房間設於19至37樓。當中19樓至32樓為標準客房樓層，每層設有11間房間及3部升降機。

申請人表示，上述申請項目符合香港規劃標準及指引中《藝術區》的指導方針，以滿足尖沙咀地區酒店發展的巨大旅遊需求。

尖沙咀香檳大廈昔日為「黃賭毒」尋歡勝地。（模擬圖/城規會資料）

曾是全九龍最高建築物、其後成「黃賭毒」尋歡勝地

香檳大廈於1957年落成，分為A、B座。A座大廈位於金巴利道及加拿分道交界。該大廈所在位置地皮，早年原由何東家族持有，及後由霍英東於1954年以113萬元購入，並興建為一幢10層高商住大廈，成為當時全九龍最高的建築物。而香檳大廈同時亦為本港首批訂立大廈公契，並以分層單位形式發售的項目，霍氏當時更採用「賣樓花」及「分期付款」等方法讓買家選購單位。

不過，至90年代中，大廈部份單位經營色情行業，更成為本港知名的紅燈區；以「一樓一鳳」、賭檔及毒窟聞名

+ 1

被收購單位帳面勁升480倍

由於香檳大廈貼近恒地系旗下美麗華酒店，故自2011年起已獲恒地積極收購，歷時近九年至2020年才成功取得超過八成業權，以申請強拍以統一物業。

翻查該廈的成交紀錄，恒地於近年均有大手收購香檳大廈物業，如2019年6月份以7,700萬元購入大廈地下2號舖，較原業主1973年購入價16萬元，帳面勁升480倍。最後恒地於去年成功以17.28億元經強拍途徑統一大廈的B座業權。