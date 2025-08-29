恒地米埔錦壆路南地「豪宅變屋苑」 擬擴建1303伙　主打一、兩房

恒地（0012）旗下元朗米埔錦壆路南住宅地盤，於4年前補地價時有意發展作65幢的低密度洋房項目。最新發展商再向城規會申請放寬地積比至1.5倍，擬建5座「花園式」住宅大樓，預計提供約1,303伙單位，大部分為一房及兩房戶型；伙數較舊方案大增接近20倍。



項目位處元朗錦壆路、下新圍路、下竹園路及豐竹路交界，鄰近區內老牌屋苑錦綉花園，佔地約40.6萬平方呎，規劃為「住宅（丁類）」用途。發展商最新申請用途改為「住宅(丙類)」，地積比放寬至1.5倍，即可建樓面約61.6萬平方呎，較原本約8.1萬平方呎樓面大幅近7倍。整體規劃由原本興建約65幢低密度洋房項目變成大型屋苑。

項目提供1303伙、實用面積由340至585平方呎

資料顯示，項目計劃興建5座住宅大樓，提供約1,303伙單位，大部分以一房及兩房戶型爲主，實用面積介乎340至585平方呎。每座大樓樓高16層，每層設12至22伙單位。項目另設1幢會所設施大樓及地庫停車場，提供約480個車位。

預計2031年落成、過去3次修改方案

發展商指，項目距離「北環線牛潭尾站」960米，與「北環線新田站」只有一站之隔；預計整個改劃發展可以在2031年完成，與北都的「新田科技城」及「牛潭尾新發展區」首階期的入住人口年期接近。

資料顯示，恒地產早年已持有有關地皮，曾於2010年中為項目申請規劃許可，並獲批建42間洋房。其後在2012年6月修訂方案，將單位數量減少至32幢洋房。直至2019年10月再向城規會申請改動項目，計劃興建共65幢洋房；該改動申請於2020年5月26日獲城規會批准。