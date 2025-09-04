海迅清盤｜獲3000萬合約不過財務審核沒收按金　郵政已付800萬

「海迅供應鏈」周三（3日）被頒令清盤，《香港01》揭發海迅承接香港郵政兩份共值3,000萬元租車合約，未能履行合約至2026年底。但香港郵政批出合約前，海迅已被入稟清盤及被追討至少1.15億元，被質疑未有做盡職審職。

香港郵政正就兩份合約重新招標，稱海迅未通過財務審核，兩合約交160萬元按金遭沒收。郵政發現海迅表現轉差後，終止兩份合約，香港郵政就已提供的服務支付800萬元。



物流公司「海迅供應鏈」周三（3日）被高等法院頒令清盤。《香港01》率先揭發香港郵政與海迅有兩份貨車租賃服務合約，一份是輕型貨車租賃服務，價值約2,590萬元，合約期尚餘9個月未完成；另一份是5.5噸貨車租賃服務，價值約530萬元，合約期還有16個月未先成。

未過財務審查照批標 已交160萬按金

郵政在2024年4月批出輕型貨車租賃服務時，海迅已遭入稟追討破產，至今追討款額逾億。被問到曾否做過財務審查，香港郵政回覆稱，批出輕型貨車租賃服務合約前，有對海迅作財務審核，但海迅未能通過。因此，海迅要向郵政提供合約金額的6%，即約150萬元按金；至於在2024年12月批出的5.5噸貨車合約，海迅亦已繳交約2％的按金，即10萬元。海迅兩合約共付了160萬元按金。

香港郵政表示，一直密切監察海迅的服務表現，發現表現轉差至未能信納海迅能繼續履行合約的要求，就採取行動終止兩份合約。不過，香港郵政並沒交代正式於何時終止兩份合約。

已付800萬元 5.5噸合約表現欠佳無付款

在輕型貨車租車服務合約，香港郵政已支付800萬元給海迅；至於5.5噸貨車租賃服務合約，香港郵政稱因海迅提供的服務一直欠佳，沒有支付任何費用。

香港郵政表示，當海迅在上述兩份合約期間未能提供足夠車輛時，香港郵政已以其他方式補充車輛，所以郵政服務並未受影響，而當中涉及的額外費用，香港郵政會在合約按金中扣除。不過，香港郵政並沒有交代，當中涉及多少額外款額。

香港郵政表示，正在就輕型貨車租賃服務合約餘下的合約期進行招標，並即將就上述5.5噸貨車的租賃服務合約餘下的合約期進行招標，期間會以其他方式安排車輛運輸服務。

海迅公開招標最高分

香港郵政稱，海迅中標的兩份合約都是透過公開招標，是按招標文件中的技術評分準則及投標價格，在符合車種規格及數量等指定要求的標書中揀選中標者，而海迅是在技術評分及投標價格兩方面，取得最高合併分數。

郵政工會：去年發現海迅有問題

香港郵政局員工會主席蔡恒愉接受《無綫新聞》訪問時說，去年已經發現海迅有問題，一直有向署方反映。蔡恒愉稱，海迅只佔小部分運送服務，郵政不只用一間公司，仍有其他公司協助運送郵件。