流感｜11歲男童染甲型流感併發腦病變　開學後累計4宗嚴重個案

衞生署衞生防護中心晚上（7日）公布，一名過往健康良好的11歲男童感染流感，臨床診斷為甲型流感併發腦病變，他現於東區尤德夫人那打素醫院兒童深切治療部留醫，情況穩定。病人為9月1日開學後兒童感染流感第四宗嚴重個案。



中心呼籲市民時刻保持良好個人和環境衞生；學校和家長亦應盡快安排學童和子女在新學年參與季節性流感疫苗接種計劃，免費接種流感疫苗，以預防感染呼吸道疾病。



染甲型流感併發腦病變11歲男童在東區西院留醫。（資料圖片）

男童曾於去年10月接種流感疫苗

患病的11歲男童自上周五（五日）開始出現發燒、咳嗽和流鼻水，上周六( 6日）向私家醫生求醫，同日被送往律敦治醫院急症室，再被轉送到東區尤德夫人那打素醫院兒童深切治療部留醫。衞生署衞生防護中心表示，他的鼻咽拭子樣本經化驗後，證實對甲型流感呈陽性反應，臨床診斷為甲型流感併發腦病變。他目前仍然留醫，情況穩定。

中心指男童的家居接觸者暫時沒有病徵。他曾於去年10月接種流感疫苗，他就讀的學校近日沒有出現流感爆發的情況。

徐樂堅：家長可透過疫苗學校外展活動安排子女打流感疫苗

中心總監徐樂堅醫生說，接種流感疫苗是預防流感的第一道防線，可降低感染後出現嚴重併發症和死亡的風險。他指計及上述一宗個案，9月1日開學後已錄得四宗兒童感染流感的嚴重個案；自今年1月起，中心累計已接獲15宗兒童感染流感病毒的嚴重個案，當中10宗未有接種2024/05季度的疫苗。

他表示。中心希望學校和家長可和中心通力合作，在新學年參與季節性流感疫苗學校外展活動或自行安排子女到家庭醫生接種流感疫苗，加強保障學童健康。

開學後15宗學校爆發流感樣疾病個案

衞生防護中心表示，新學期開始後，學校出現的流感樣疾病爆發個案顯著增加。中心錄得在學校發生的流感樣疾病爆發個案由8月最後一周（8月24日四日至30日）的四宗爆發個案，上升至本周（8月23日至九月六日）的15宗爆發個案，兩周錄得的共19宗爆發個案涉及幼稚園／幼兒中心（五宗）、小學（九宗）及中學（五宗）。

中心指雖然本港今年暫未出現夏季流感季節，但最新監測數據顯示，本地流感活躍程度近期呈現上升波幅，並輕微超越基線水平，中心需要留意未來數周的流感趨勢。