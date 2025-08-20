施政報告｜低空經濟聯盟倡設「低空管理局」　推載人無人機維港遊

大灣區低空經濟聯盟今日（8月20日）舉行「2025施政報告建議」新聞發布會，圍繞發展低空經濟提出一系列共12個範疇45項具體建議措施，重點聚焦頂層規劃法規監管、空域管理與低空交通管理系統（UTM）、跨境貨運、應用場景及國際合作等核心議題，為香港低空經濟高效發展提供建設性建議。



葛珮帆：香港可助力國家搶佔過萬億元新市場

聯盟創會會長、立法會議員葛珮帆表示，聯盟綜合各界意見，就全方位加快香港低空經濟發展提出具體建議，冀能為香港開拓經濟新增長點，讓市民切實感受到創新科技帶來的便利，推動大灣區成為全球低空經濟的「先行者」及「示範區」，並助力國家低空經濟企業搶佔全球低空經濟過萬億市場的新「藍海」。

大灣區低空經濟聯盟創會會長、立法會議員葛珮帆表示，低空經濟能為香港開拓經濟新增長點，讓市民切實感受到創新科技帶來的便利。（葛珮帆facebook）

倡成立低空管理局落實低空發展戰略

大灣區低空經濟聯盟在去年成立。葛珮帆表示，聯盟認為頂層規劃是低空經濟發展基本要素，因此建議制定全面香港低空經濟發展策略，成立「低空管理局」負責落實政府低空發展策略，並推動低空經濟產業在本地及區域合作的發展。聯盟建議政府繼續加強跨部門低空經濟工作組的工作，並為相關協調工作的具體目標延伸至五至十年，讓低空經濟的成效可以得到穩定性的政策支持，不會因政府換屆而有所改變。

大灣區低空經濟聯盟提交2025年度《施政報告》建議書，倡議設立「低空管理局」，做好發展低空經濟頂層規劃與法規監管。（葛珮帆facebook）

聯盟指出，全面的法規與監管是確保低空飛行安全有序的關鍵，倡議制定明確的粵港澳無人機跨境飛行許可指引，規範飛行範圍、申請流程、設備標準、操作人員資質與飛行操作規範等等，協助企業合規開展跨境飛行業務。聯盟又建議立法要求所有無人機必須使用政府的地理空間數據平台，並接入政府的「低空交通管理平台」（UTM)，實時上傳位置、高度、載荷、電量。該平台與公安、應急救援及地區管理等相關部門實現緊密聯動與協調，對違規行為自動發出警告，並實施鎖槳處置。

2024年9月23日，《發展新質生產力高峰論壇 - 構建灣區智慧城市群》暨「大灣區低空經濟聯盟」成立儀式在會展舉行。（盧翊銘攝）

建議屯門內河碼頭改建低空物流運輸中心

在跨境物流應用方面，聯盟建議將屯門內河碼頭相關的海關及物流配套設施改造成低空經濟物流運輸中心，善用內河碼頭可在15分鐘內連接香港國際機場貨運區的地理優勢，以及內河碼頭範圍內珍貴的土地資源，建立優質的低空客運和物流中心。

聯盟認為，低空技術也能夠賦能旅遊項目，建議充分利用本港擁有全球獨有的「山海城」景觀、優美海岸線及獨特地質公園等，結合載人無人機的獨特空中遊覽體驗，打造「低空+文旅」的新旅遊模式。並考慮打造啟德郵輪碼頭低空維港遊、地質公園、滘西洲、千島湖、海洋公園等低空旅遊航線。