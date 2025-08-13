免試轉駕照｜運輸署：第四季推網上預約　不再派籌　研AI處理申請

《香港01》今年3月報道運輸署金鐘牌照事務處亂象，有「排隊黨」以物件甚至廢紙「霸位」，以領取俗稱「吸牌」的免試換領駕駛執照籌號。署方今日（13日）起實施新安排，要求受委托代辦服務的人士取籌時，須同時輸入申請者的身份證明文件號碼，以杜絕有人囤積取籌兜攬生意。不過今早記者到場觀察，現場仍有人龍，當中不少由「代辦」所佔據。



運輸署表示，新安排今日運作大致暢順。署方將進一步改善免試簽發申請程序，9月起會加強查核免試簽發申請人經網上預約提供的內地駕駛證資料；第四季將全面透過網上預約免試簽發櫃位服務，現場不設派籌。署方又指，正積極研究利用人工智能申請程序，在網上進行初步審批，減省申請人到場的時間。



今日早上，金鐘牌照事務處外繼續有取籌人龍。（林遠航攝）

運輸署今日（13日）起實施新安排，要求受委托代辦免試換領駕駛執照申請的人士，取籌時須同時輸入申請者的身份證明文件號碼。（林遠航攝）

隊頭的排隊人士，大多用足五個代辦名額。（林遠航攝）

運輸署今實施新取籌安排大致暢順 將推動牌證服務電子化

運輸署今日起在金鐘牌照辦事處實施新安排，受委托代辦服務的人士取籌時，須在取籌機輸入申請者的身份證明文件號碼。運輸署表示，新安排今日運作大致暢順。

署方指，為確保有需要的市民公平有序地使用服務，將進一步優化免試簽發申請程序和便利市民，擴容增量、多管齊下推出新措施，推動牌證服務電子化。

9月起增加查核申請人內地駕駛證資料 如資料不實將取消預約

署方由9月起，將與有關駕駛執照簽發機構加強合作，增加查核免試簽發申請人經網上預約提供的內地駕駛證的資料。如發現資料不真確，預約將被取消，名額會重新開放供其他申請人預約。

第四季處理免試簽發櫃位會擴至九龍、觀塘及沙田牌照事務處

運輸署在第四季將全面透過網上預約免試簽發櫃位服務，現場不設派籌。屆時，處理免試簽發的櫃位服務會擴展至九龍牌照事務處、觀塘牌照事務處和沙田牌照事務處，並增加預約名額。申請人須在網上預約時上載證明文件核實資格，如發現資料不真確，預約將被取消。

至於長期措施，署方正積極研究利用人工智能技術處理免試簽發申請程序。申請人如經網上預約及上載文件並通過初步審批，只需按其預約時段帶同申請文件正本前往牌照事務處進行文件審核，便可即日內獲發正式駕駛執照，便利申請人提交申請，減少透過代辦提交申請的需要。