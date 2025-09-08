熱氣球節淪鬧劇　江玉歡親證貨不對辦：政府推盛事不能只做批准者

香港國際熱氣球節上周四（4日）起一連四日於中環海濱活動空間舉行，但因熱氣球載人活動未獲政府批出牌照而無法實現，引起購票市民不滿。主辦方盛事（亞洲）有限公司昨日（7日）宣布將為所有熱氣球節門票提供全額退款。



選委界立法會議員江玉歡曾自費購票入場參觀，她今日（9月8日）在電台節目中直言「場地空空如也，沒有佈置，唔係好精彩，唔值得」，認為今次風波「多多少少影響了香港的形象」。她呼籲政府未來在盛事活動中「不能純粹作為批准者，而是要作為促進者」，對於宣傳廣告等方面要加強管制。



一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡，不過未能乘坐升空。（梁鵬威攝）

香港國際熱氣球節4日開始於中環海濱活動空間舉行，成人門票由200港元至880港元不等，其中重點項目「熱氣球系留定點飛體驗」需額外加580元。但重點項目「定點飛」因未獲政府批准載客許可，始終無法進行，引起市民眾怒。主辦單位曾解釋，升空體驗需視乎政府部門批准、天氣狀況及飛行人員的專業判斷。

目睹工作人員持噴火器追熱氣球 「如果有得坐也不會坐」

江玉歡自費到氣球節參觀，看到「場地空空如也，沒有佈置，只有幾張供人吃飯的凳」，活動贈送的「燒賣券」還不能在氣球節使用，她直言「用一半的票價看氣球都不值」。此外，她還觀察到工作人員手持噴火器/滅火器在場地中追着熱氣球來回奔波，在為其感到辛苦的同時，亦表示「如果有得坐也不會坐，不專業」。

立法會議員江王歡

對於因天氣狀況導致許多熱氣球沒法「豎直」的狀況，江玉歡認為「難怪市民會失望」。有熱氣球業界人士表示，一般不會在海邊舉行繫留定點飛，不應選址維港兩岸。江玉歡亦指出，「如果輕易因為天氣受到影響，就不應該成為活動的『主菜』，（主辦方）在一開始就應該知道這個靠近海邊的選址的活動，成功機率近乎零」。

政府應扮演更積極角色 成為盛事「促進者」與「參與者」

熱氣球節主辦方盛事（亞洲）有限公司昨日（7日）宣布，為所有熱氣球節門票，無論是否已經使用，提供全額退款。江玉歡強調，參考英國、新加坡等地過去舉辦活動失敗的經驗，「退票是唯一選擇」，不過，相較於其他地區以往的經驗，此次的退款措施算是迅速。

江玉歡認為今次事件是一次「好的教訓」，呼籲政府反思在類似「高風險」或特別大型活動中應該扮演更積極的角色，不應僅僅是「批准者」，更應成為「促進者」和「參與者」。她指出，在活動籌辦的初期階段，政府應為活動籌辦者提供策略性的初步建議，並建立有效的溝通渠道和指引，及協助加強與消費者的溝通。

她又表示，未來還應加強對相關活動宣傳手法的監管，以確保活動不會誤導消費者，例如此次熱氣球節的「AI宣傳海報」便誤導市民認為可載人升空。