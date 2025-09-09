半億六合彩｜馬會料頭獎一注中可得4700萬　投注額逾9000萬

六合彩首次「開鑼金多寶」上周六（6日）晚攪珠，馬會預計頭獎10元一注獨中，可得到8,000萬元橫財，最終有一張彩票中頭獎，不過幸運兒投注5元一注，屬「0.5注中」，得到一半獎金、即3,909萬元，餘下一半獎金撥入今晚（9日）攪珠，馬會預計連同今期投注額，頭獎10元一注獨中可得到4,700萬元，橫財接近半億。



投注今晚9時15分截止。截至晚上9時，總投注額逾9,000萬元。



9月6日六合彩首次「開鑼金多寶」攪珠結果，有0.5注中頭獎，幸運兒獲得一半頭獎獎金。

開鑼金多寶「0.5注中」 一半頭獎獎金撥作今期多寶

馬會上周六晚首度推出六合彩開鑼金多寶，特備6,000萬元金多寶，馬會估計若以10元一注獨中，連同投注彩金，幸運兒可獲多達8,000萬元。結果當晚有彩票中頭獎，每10元一注派彩78,176,980元，由於是投注5元一注的複式彩票，即「0.5注中」，幸運兒只獲一半頭獎獎金，即39,088,490元。

該期餘下一半頭獎獎金撥作今期多寶，馬會估計頭獎10元一注獨中，可得到4,700萬元。

六合彩截庄9月6日各號碼攪出次數統計，30號（攪出506次）及49（攪出505次）號叮噹馬頭。 （馬會網頁圖片）

累計攪出最多次數六個號碼：30、49、24、22、13及35

至於49個號碼累積攪出次數，只有兩個號攪出超過500次，「一哥」仍然是30號，共出現506次，但只領先今晚再進帳一次的49號多一次；排第三位為24號，攪出496次；第四位為22號，攪出491次；第五位為攪出486次的13號；35號以481次排第六。

五大冷門號碼依次：19、41、23、25及43

19號以攪出424次居尾，成為最冷門號碼，其次為41號（攪出433次）、23號及25號並列尾三位，各攪出436次，43號以攪出440次排尾五位。

十大幸運投注站今年未有「進帳」 士丹利街投注站仍居首

至於十大幸運投注站，今年截至6月底都未有「進帳」，中環士丹利街投注站仍以47次居榜首，其次為屯門市廣場，累計有44次。馬會為保障中獎者利益，幸運投注站中獎資料會在攪珠後60日才更新，現時不少幸運兒網上投注，幸運投注站「中獎」次數也減少。