一片破局｜揭熱氣球節淪「水魚節」真相　中環海濱外判出租易中伏

中環海濱舉行的熱氣球節，以載人乘坐熱氣球為賣點，最終一連四天的活動因不符安全標準，無牌照未能載客，惟主辦方一度拒退款，以擇日再入場和雪糕券「補鑊」。輿論持續反酵，苦主組成逾450人群組揚言發律師信追討損失，《香港01》追查更發現主辦單位過去無舉辦過活動，兩名董事遭滙豐追討152萬元，其中一人更涉美斯缺陣風波。最終，主辦方四天內急「轉軚」願退款。



政府劃清界線無資助熱氣球節，但「貨不對辦」事件影響香港形象，今次熱氣球節未有牌照便宣傳。汲取經驗向前看，短期而言，有政界中人認為政府日後可及早介入，籌辦初期向主辦方提供建議，判斷活動是否可行；同時加強監管活動宣傳手法，確保不會誤導消費者。長期而言，發展局可考慮檢討以外判形式管理盛事「寶地」中環海濱，善用市場力量之餘，如何保留政府主導權介入，值得深思。



《香港01》整理一條片拆解。



熱氣球嘉年華｜禁載客升空 政府消息：試飛時驚爆傾側 唔係笑話

熱氣球節禁載客升空 公關災難式處理捱批

中環海濱熱氣球節籌備8年、耗資3000萬元，上周四（4日）一連四日開鑼，活動重點之一是載人熱氣球項目。惟當天下午主辦方才宣布，只准持牌專業人員乘坐熱氣球，不能接載一般市民體驗飛行，並停售相關門票，又指控政府不批准熱氣球接載市民， 一度拒絕退票，只願讓受影響人士擇日再入場，以及送雪糕券「補鑊」。

盛事（亞洲）有限公司營運總監陳佩君。（梁鵬威攝）

主辦方「公關災難」式處理手法，引起不少市民不滿，不少人早已購票入場，就是為了坐熱氣球，而非看音樂會或參與場內其他活動。參考熱氣球節門票，早上時段成人200元、長者及學生120元；下午時段則分別為880元及440元。熱氣球飛行體驗則需現場額外購票，票價580元。

政府消息：試飛時驚爆傾側 唔係笑話

《香港01》獲悉，民航處與主辦方多次測試表現也不理想，熱氣球更曾經出現傾側；其後多次相約主辦方也未能配合提早測試，最終拖延至開幕前一日，主辦單位才能派出專家到場，再為熱氣球測試，惟測試表現令人不放心。

政府消息人士強調安全至上，外國曾發生熱氣球爆炸事故，加上中環一帶人煙稠密，必須相信民航處專業判斷，「安全理由唔批，唔係笑話」，坦言政府不想見到有任何意外。消息人士指出，即使不獲批坐熱氣球，音樂會活動仍然繼續，質疑有人想轉移視線至政府身上。

熱氣球節主辦方盛事亞洲董事涉美斯缺陣風波 遭滙豐追討152萬

熱氣球節主辦方董事涉美斯缺陣風波 遭滙豐追討152萬

《香港01》翻查資料，活動主辦單位盛事（亞洲）在港以「Grand Events Asia Limited」名義註冊，但除熱氣球節以外，過去無舉辦過活動的紀錄。見記者的營運總監陳佩君是公司的秘書兼備任董事，另一名董事兼股東郭元瀚是熱氣球節技術總監，二人去年遭滙豐銀行入稟追討152萬元。郭元瀚曾任Tatler Asia活動總監，任職期間發生美斯缺陣風波。

熱氣球節官方網站列出兩間「航空安全系統合作夥伴」公司，其中Aerosim主力研發人工飛行訓練器，其創辦人兼執行總監無回應查詢，只着記者聯絡大會公關。

熱氣球節淪鬧劇 江玉歡親證貨不對辦：政府推盛事不能只做批准者

熱氣球節淪鬧劇損香港形象 政界倡日後及早介入監管宣傳

熱氣球載人活動未獲政府批出牌照而取消，引起購票市民不滿。主辦方盛事（亞洲）有限公司周日（7日）宣布將為所有熱氣球節門票提供全額退款。選委界立法會議員江玉歡曾自費購票入場參觀，她直言「場地空空如也，沒有佈置，唔係好精彩，唔值得」，「有啲搵笨」，認為今次風波「多多少少影響了香港的形象」。她呼籲政府未來在盛事活動中「不能純粹作為批准者，而是要作為促進者」，對於宣傳廣告等方面要加強管制。

中環海濱外判出租易中伏

中環海濱活動多年以來一直由Central Venue Management（CVM）承租管理，每個月向政府繳交大約100萬元租金，繼而再對外招租舉辦活動。這次的國際熱氣球節由盛事（亞洲）有限公司舉辦，聲稱投資額高達3000萬元，收取數百元入場費可以說是必然。即使兩隻熱氣球在四天展期內百分百運作，帶來收入也不過一、二百萬元，主辦方為了收支平衡，不可能不扭盡六壬。即使到展期前夕仍未獲批載人升空，也可能會心存僥倖，希望避免開幕即停擺的商業災難。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走，不過不得載客，只許工作人員升空。（梁鵬威攝）

佔地逾3.6萬平方米的中環海濱活動空間坐擁維港景色的核心地段，作為香港成為盛事之都的寶貴資產，不只是一盤收租生意，由充氣展品到熱氣球爭議，如繼續沿用這種招標模式，並未改變中環海濱的短租本質，承租人很可能依然是個二房東，追求分租出去最大化利潤以帶來回報。

參考外國海濱經驗 法定機構集中管理

倫敦南岸由慈善機構南岸中心營運，向英格蘭藝術委員會負責，這種管理模式不只為商業機構創造利潤，而更要考慮公共利益；澳洲悉尼的海濱地帶由法定機構集中管理，涵蓋日常管理、商業運作以至文化遺產保護，並會主動做市場研究，確保其商業組合能同時滿足遊客和本地居民的需求。

一連四日「香港熱氣球節」9月4日開幕，吸引不少人購票入內打卡。工作人員下午為熱氣球充氣，由於有繩繫在地上，熱氣球不會飛走，不過不得載客，只許工作人員升空。（梁鵬威攝）

內望香港，西九文化區也是採取法定機構模式，由西九文化區管理局進行長遠和綜合的文化規劃，將海濱空間無縫融入博物館、公園和表演場地，由爵士音樂節到東京咖啡節，不見任何爭議；尖沙咀星光大道以非牟利模式管理，去年以象徵式收費批予新世界旗下社企管理十五年，並且規定收入全數再投資，確保其最終目標是服務公眾。

發展局曾解釋要善用市場力量，才將中環海濱交由私人營辦商營運。但同時如何保留政府主導權介入，檢討管理模式，以長期規劃、公共使命為本，值得深思。