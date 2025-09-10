MIRROR演唱會事故｜工程分判商協興隆被高等法院頒令清盤

香港男團MIRROR在2022年7月於紅館舉行演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下，兩名舞蹈員被擊中，當中阿Mo(李啟言)頸椎嚴重受傷。演唱會的工程分判商協興隆舞台工程有限公司，早前遭一間內地舞台設備公司入稟呈請清盤。該公司一度撤銷申請，其後再作申請。案件今(10日)在高等法院再訊時，聆案官黃健棠頒令協興隆清盤。



呈請人為佛山市鉅能舞台設備有限公司，被呈請清盤人為協興隆舞台工程有限公司。鉅能和協興隆今未有派代表或律師到庭。

Mirror紅館2022演唱會發生墜屏幕事件，協興隆有份負責舞台工程，並因事件被票控及罰款42萬。(資料圖片)

聆案官庭上指，相關文件已備妥，亦沒有人就法庭發出清盤令提出反對。聆案官因此頒令協興隆清盤，協興隆並需支付訟費。

鉅能曾於今年2月入稟申請將協興隆清盤，後來鉅能指協興隆已付清整筆債務，聆案官遂下令撤銷清盤呈請。於本年5月，鉅能再次入稟申請將協興隆清盤。

兩名受傷的舞蹈員 於本年7月先後入稟 向協興隆等提出民事索償

此外，勞工處在該次演唱會意外後，票控涉事的藝能工程有限公司、協興隆和舞館有限公司沒有確保僱員的安全及健康罪等，共15罪。其中分判商協興隆被票控6項控罪，分別為2項沒有確保僱員的安全及健康、2項沒有確保存放於處所的作業裝置式物質是安全的、1項沒有在24小時內將嚴重意外事件通知職業安全主任及1項沒有就意外發出通知罪。協興隆承認控罪，遭罰款42萬元。

至於同案的藝能工程、 舞館亦承認傳票控罪，分別被判罰款22萬和13.2萬元。

事件中兩名受傷的舞蹈員，於本年7月先後入稟提出民事索償。被屏幕壓中頸椎至四肢癱瘓的舞蹈員李啟言(阿Mo)，分3案控告康文署、藝能工程和協興隆等12名被告。至於另一名傷者張梓峯則入稟區域法院，向協興隆等提出傷亡訴訟。

案件編號：HCCW 277/2025